logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan dominira, Zvezda sve zbunila: Najgori napad Evrolige, ali pogledajte defanzivnu statistiku

Partizan dominira, Zvezda sve zbunila: Najgori napad Evrolige, ali pogledajte defanzivnu statistiku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je popravila utisak, dok je Partizan u Top 4 po net rejtingu poslije tri kola u Evroligi.

Crvena zvezda Partizan statistika u Evroligi Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su prvu pobjedu u 3. kolu Evrolige, dok je Partizan trenutno na maksimalnom skoru. Napredna statistika pokazuje koliko su srpski "vječiti" rivali efikasni u odbrani i napadu poslije tri utakmice i podaci su i više nego zanimljivi.

Očekivano, crno-bijeli stoje mnogo bolje, dok su crveno-bijeli popravili utisak i iskočili među prva tri u jednoj kategoriji. Međutim, za sada imaju najgori napad u ligi...

Trenutno najbolji net rejting (razlika između ofanzivnog i defanzivnog rejtinga) ima Panatinaikos, slijedi Fenerbahče, dok je Valensija treća u ovoj statističkoj kategoriji. Odmah iza njih slijedi beogradski Partizan.

Najbolji ofanzivni rejting imaju Valensija, Olimpijakos i Panatinaikos, dok su u defanzivi najbolji Panatinaikos, Fenerbahče i Crvena zvezda.

Crvena zvezda net rejting -0,9

Crvena zvezda je savladala Efes u Beogradskoj areni i bio je vidljiv pomak u energiji u napadu, ali je pobjeda izvojevana dobrom defanzivom. To se odmah odrazilo i na napad, pa su izabranici Ibona Navara ostvarili prvi trijumf poslije tri odigrana kola.

Ipak, crveno-bijeli su na -0,9 po ukupnoj efikasnosti, što znači da je kroz prva tri kola zbirni odnos napada i odbrane bio približno izjednačen.

Izvor: MN PRESS

Ono što raduje je to što je odbrana među najboljima u Evroligi, ali je napad najgori, što znači da dobra odbrana kompenzuje loš napad...

Partizan dobro stoji

Partizan ima net rejting +13,9 znači da je, poslije prva tri kola, njegov odnos ofanzivne i defanzivne efikasnosti i više nego pozitivan. On se nalazi u rangu sa najboljim ekipama - Panatinaikosom, Fenerbahčeom i Valensijom, a pred start sezone bio je među autsajderima.

Ipak, oktobar im donosi jako težak raspored, kada će odmjeriti snage sa nekim od favorita, pa ćemo vidjeti da li će izabranici Đoana Penjaroje uspjeti da zadrže ove impresivne brojke. Podsjetimo, crno-bijeli su slavili na dva gostovanja (Pariz, Bajern), dok su na otvaranju savladali Olimpiju Milano.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga košarka KK Crvena zvezda KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC