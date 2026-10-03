Partizan dominira, Zvezda sve zbunila: Najgori napad Evrolige, ali pogledajte defanzivnu statistiku

Crvena zvezda je popravila utisak, dok je Partizan u Top 4 po net rejtingu poslije tri kola u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su prvu pobjedu u 3. kolu Evrolige, dok je Partizan trenutno na maksimalnom skoru. Napredna statistika pokazuje koliko su srpski "vječiti" rivali efikasni u odbrani i napadu poslije tri utakmice i podaci su i više nego zanimljivi.

Očekivano, crno-bijeli stoje mnogo bolje, dok su crveno-bijeli popravili utisak i iskočili među prva tri u jednoj kategoriji. Međutim, za sada imaju najgori napad u ligi...

Trenutno najbolji net rejting (razlika između ofanzivnog i defanzivnog rejtinga) ima Panatinaikos, slijedi Fenerbahče, dok je Valensija treća u ovoj statističkoj kategoriji. Odmah iza njih slijedi beogradski Partizan.

Najbolji ofanzivni rejting imaju Valensija, Olimpijakos i Panatinaikos, dok su u defanzivi najbolji Panatinaikos, Fenerbahče i Crvena zvezda.

Crvena zvezda net rejting -0,9

Crvena zvezda je savladala Efes u Beogradskoj areni i bio je vidljiv pomak u energiji u napadu, ali je pobjeda izvojevana dobrom defanzivom. To se odmah odrazilo i na napad, pa su izabranici Ibona Navara ostvarili prvi trijumf poslije tri odigrana kola.

Ipak, crveno-bijeli su na -0,9 po ukupnoj efikasnosti, što znači da je kroz prva tri kola zbirni odnos napada i odbrane bio približno izjednačen.

Izvor: MN PRESS

Ono što raduje je to što je odbrana među najboljima u Evroligi, ali je napad najgori, što znači da dobra odbrana kompenzuje loš napad...

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leads the way with a +28.6 Net Rating, 7.8 points per 100 possessions clear of .



climbs 4 spots in Net…pic.twitter.com/tXj6xGGLKD — Clutch Data (@clutchdata_)October 3, 2026

Partizan dobro stoji

Partizan ima net rejting +13,9 znači da je, poslije prva tri kola, njegov odnos ofanzivne i defanzivne efikasnosti i više nego pozitivan. On se nalazi u rangu sa najboljim ekipama - Panatinaikosom, Fenerbahčeom i Valensijom, a pred start sezone bio je među autsajderima.

Ipak, oktobar im donosi jako težak raspored, kada će odmjeriti snage sa nekim od favorita, pa ćemo vidjeti da li će izabranici Đoana Penjaroje uspjeti da zadrže ove impresivne brojke. Podsjetimo, crno-bijeli su slavili na dva gostovanja (Pariz, Bajern), dok su na otvaranju savladali Olimpiju Milano.

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