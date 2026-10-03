Doskorašnji bek Partizana Dvejn Vašington oglasio se povodom situacije na meču Bajerna i crno-bijelih kada je uz ples slavio svoju pogođenu trojku.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia/MN Press

Dvejn Vašington je još jednom naljutio navijače Partizana, ovoga puta plesom. Igrao je protiv bivšeg kluba u dresu Bajerna i izgubio, a u jednom trenutku je zaplesao. Kada je krajem prve četvrtine pogodio tešku trojku zaigrao je i dobio zvižduke "grobara" u Minhenu. Poslije utakmice je objasnio da taj potez nije ni na koji način nepoštovanje Partizana i da nije ništa čudno. On se inače tako ponaša.

"Ne, naravno. Ako ste mislili da neću slaviti, onda mora da me niste gledali kako igram. Ovako igram otkad sam došao u Evroligu, čak i prije u NBA ligi. Igram srcem, sa mnogo ljubavi. Ništa nije bilo protiv Grobara, znam da me vole i podržavaju. Definitivno nije bilo nikakvog nepoštovanja", rekao je Dvejn Vašington. Pogledajte njegov potez nakon trojke:

Američki bek sa njemačkim papirima je na ovom meču dao 20 poena, imao je 4 asistencije i 2 skoka, a promašio je šut za pobjedu.

"To smo nacrtali. Željeli smo da dođemo do dobre pozicije i donesemo pravu odluku. Obst je izašao iz bloka, ideja je bila da ako je otvoren njemu ide lopta za šut, ali lopta je došla do mene. Hejs je zakačio loptu malo, zaslužuje pohvale za nevjerovatnu odbranu i generalno cijelu utakmicu", objasnio je Vašington.

Obratio mu se Karlik Džouns

"Rekao sam mu da je on moj brat. Da nastavlja da dokazuje svima da su pogriješili. Da igra košarku, da se zabavlja. Mi smo braća zauvijek. Naravno da mi je drago što je promašio taj šut za pobjedu. Želim mu sve najbolje u nastavku sezone", rekao je najbolji igrač Partizana svom doskorašnjem saigraču.

Nikola Lončar: "Gubitnički"

Vidi opis Dvejn Vašington: "Ples? Nije bio protiv Grobara" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 12 12 / 12 AD

"On je imao ples, koji je bio dosta glup, znajući da utakmica još nije završena, što mu se olupalo o glavu, znamo i u Partizanu kakve je greške pravio. Ono što znamo jeste da je Partizan u prve dvije utakmice uglavnom vodio, sad su poslije minusa 13 uspjeli da se vrate u meč i pobijede.

U važnim utakmicama nije igrao kako treba, znamo da je personaliti napadački, ali po meni je gubitnik, što smo vidjeli po nekim utakmicama u Partizanu prošle godine. To je način na koji on igra, to je način na koji on razumije košarku, ne možemo da mu zamjerimo, to je sad problem Bajerna", zaključio je Nikola Lončar.

Pogledajte 01:53 Dvejn Vašington Izvor: MONDO Izvor: MONDO

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