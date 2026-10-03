Karlik Džouns: "Rekao sam Dvejnu Vašingtonu da pokaže svima zašto su pogriješili"

Karlik Džouns je poslije pobjede Partizana u Minhenu imao i kratak razgovor sa Dvejnom Vašingtonom.

Izvor: MN PRESS

Partizan je poslije drame i preokreta uspio da slomi otpor Bajerna u Minhenu (84:86). Nije Karlik Džouns bio na nivou iz prve dvije utakmice, ali se pojavio u završnici i pomogao ekipi da dođe do važne pobjede, treće uzastopne.

"Da, čovječe. Pokušao sam da ostanem dosljedan sebi. Da držim glavu gore, da nađem druge načine da dam doprinos. Trudio sam se da uključim saigrače, igrali smo dobru odbranu, trudili smo se da im ne dozvolimo da imaju lake šuteve. Ovo nije do mene, nego do saigrača, mnogo su mi pomogli, podigli su me kada mi nije išlo", rekao je Džouns za "Arenu sport".

Pogurao je ekipu kada je bilo potrebno. Ali, posebno se zahvalio navijačima koji su bili u velikom broju u Minhenu.

"Morali smo da se držimo, da ostanemo zajedno. Nekada stvari ne idu kako planirate, ali morate da se borite do kraja. Drago mi je da sam na kraju pomogao da prelomimo meč. Da, kao da smo igrali kod kuće, nevjerovatna je podrška bila. Navijači u Minhenu su sjajni, nevjerovatan osjećaj, kao da ne igramo u gostima. Hvala im na podršci."

Šta je rekao Dvejnu Vašingtonu?

Pravio je Dvejn Vašington dosta problema nekadašnjem timu. Ubacio je 20 poena (3/5 za dva, 4/7 za tri, 2/3 sa penala), ali je promašio trojku za pobjedu u posljednjim sekundama. Upravo su on i Karlik imali razgovor na terenu poslije meča.

"Rekao sam mu da je on moj brat. Da nastavlja da dokazuje svima da u pogriješili. Da igra košarku, da se zabavlja. Mi smo braća zauvijek. Naravno da mi je drago što je promašio taj šut za pobjedu. Želim mu sve najbolje u nastavku sezone", zaključio je Džouns.

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