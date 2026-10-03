Luka Dončić se obratio Hagu zbog ćerki: Podnio poseban zahtjev

Luka Dončić se obratio Hagu i podnio poseban zahtjev kako bi njegove ćerke mogle da dođu u Ameriku.

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Luka Dončić se vratio u Los Anđeles i sprema se za novu sezonu sa Lejkersima. Želi da napadne titulu, ali u isto vrijeme želi da uz njega budu i njegove kćerke Gabrijela i Olivija. Zato se obratio Hagu i podnio poseban zahtjev kako bi one bile uz njega.

Prema pisanju portala "Atletik" on je podnio zahtjev Hagu da bi njegove kćerke mogle da budu u Americi, ne u Sloveniji. Zahtjev i detalji koji su navedeni su u skladu sa Haškom peticijom i prema tome "traži svoje pravo da bude uz djecu".

"Ništa mi nije važnije u životu od mojih kćerki. Uradiću sve što mogu da se postaram da oba roditelja budu prisutna u njihovom životu", rekao je Dončić u izjavi dostavljenoj "Atletiku".

Bitka pred sudom se nastavlja

Luka Dončić i Ana Marija Goltes su bili vjereni od 2023. godine i čekala se njihova svadba. Međutim, došlo je do "pucanja" i umjesto vjenčanja je došlo do raskida. Od tada vode sudsku bitku.

Ona traži alimentaciju, podnijela je zahtjev i sudu u Los Anđelesu, pa je povukla zahtev preko svojih advokata. To se nastavilo i u Sloveniji gdje je Luka provodio više vremena sa kćerkama, što se vidjelo po slikama koje je kačio na Instagramu. Ali, izgleda da nisu uspjeli da pronađu zajednički jezik.

Dončić angažovao "kraljicu razvoda"

Luka Dončić i Anamarija Goltes imaju dvije kćerke, Gabrijelu (rođenu u novembru 2023. godine) i Oliviju (rođena u decembru 2025. godine) i njihov slučaj se i dalje rješava na sudu.

Dončić je za ovaj sudski postupak angažovao Loru Vaser, jednu od najpoznatijih advokatica kada su u pitanju brakorazvodne parnice. Nju zovu "kraljicom razvoda" i zastupala je mnoge poznate ličnosti. Vodila je slučajeve Anđeline Džoli, Bena Afleka, Toma Kruza, Nikol Kidman i mnogih drugih. Sa druge strane Anamarija je angažovala stručnjaka za porodično pravo Evana Ickovica koji je takođe veoma cijenjen advokat u svojoj oblasti.