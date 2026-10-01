Luka Dončić spektakularno nizao trojke na treningu Lejkersa - ubacio ih je pet sa polovine.

Izvor: Instagram.com/clutchpoints

Luka Dončić je ovog ljeta postao jedini gazda u Lejkersima i u to se uvjeravaju svi na treninzima. Slovenac sa talentom kakav se rađa jednom ili nijednom u generaciji stao je nasred terena u El-Eju i na kraju treninga "vezao" pet uzastopno pogođenih trojki sa centra. Pogledajte kakav je to košarkaški čarobnjak:

Poslije odlaska Lebrona Džejmsa u Filadelfiju, "ključevi" ekipe su sada potpuno kod Slovenca i tako će biti i u narednim godinama, sve dok on bude igrao za najveći tim na svijetu.

Spremao se u domu sa kćerkama

U iščekivanju početka NBA sezone, Luka Dončić je proveo vrijeme u svom domu u Americi sa kćerkama Gabrijelom (3) i Olivijom, koja je rođena prošlog decembra. One su se u međuvremenu vratile kući u Sloveniju kod majke Anamarije sa kojom Luka vodi višemjesečnu brakorazvodnu parnicu.

Luka često ističe koliko je ponosan otac, pa je i na početak priprema došao sa narukvicom koju mu je napravila Gabrijela i rado pričao o tome pred novinarima.

Odveo Lejkerse u Sloveniju

Vidi opis U hali Lejkersa ostali bez teksta zbog Dončića: Ubacio pet trojki sa pola terena! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Valentina Stefanelli / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stefanelli/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Andrej Tarfila / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ovog ljeta odveo je ekipu u rodnu Sloveniju i kao lider želi da ojača timski duh Lejkersa. Sve to će sigurno pomoći kada 20. oktobra počne nova NBA sezona, koju su Lejkersi praktično započeli treninzima u hali "Stožice". Uz to su i uživali u Ljubljani:

Vidi opis U hali Lejkersa ostali bez teksta zbog Dončića: Ubacio pet trojki sa pola terena! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nik Erik Neubauer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Nik Erik Neubauer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Nik Erik Neubauer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

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