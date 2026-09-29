Ostin Rivs zamolio Luku Dončića da prestane pričati na srpskom

Ostin Rivs otkrio je i kako izgleda saradnja sa Lukom Dončićem i koliko problema ima kada ga čuje da priča na srpskom umjesto na engleskom jeziku.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Nova NBA sezona uskoro počinje. Ekipe su se okupile i kreću sa treninzima, biće prijateljskih utakmica i svega u sklopu priprema. Prije svega toga odrađen je dan sa medijima na kom su najveće zvijezde pričale sa novinarima. Tako je bilo i u Lejkersima gdje je Ostin Rivs posebno pričao o Luki Dončiću i njihovoj saradnji.

"Najbolji dio je pažnja koju će da dobija svako veče. Teško je čuvati Luku, biću tu sam vjerovatno kada mi doda loptu. Vjerovatno je to najvažnije da budemo tu, za sve što mu je potrebno. Da li da šutiram, da prenosim loptu ili šta god je potrebno da mu olakšam život", rekao je Rivs.

“The hardest part is to understand his English on the court. He gets to talking fast. Speaking in Slovenian, Serbian. He speaks four languages. Sometimes I'm looking at him and was like, “English. I need English”. - Austin on the best and hardest part of playing with Luka…pic.twitter.com/B2vjlltYSr — Luka Updates (@LukaUpdates)September 28, 2026

A, odmah zatim je otkrio i šta mu je najveći problem sa Lukom. To što priča na drugim jezicima i što ga ne razumiju ponekad na terenu.

"Najteži dio na terenu definitivno je da razumijem njegov engleski, priča tako brzo. Zna četiri jezika, priča na srpskom, slovenačkom. Ponekad ga gledam i vičem 'engleski, pričaj na engleskom'", smije se Rivs.

Dončić pričao o ćerkama

Kada je Luka bio pred novinarima, primijetili su i da na ruci nosi nekoliko šarenih narukvica. Otkrio je da mu je to napravila starija ćerka Gabrijela.

"Moja starija ćerka ih je napravila", nasmijao se Dončić i odgovorio na pitanje. On je proveo dosta vremena u Sloveniji sa Gabrijelom i mlađom ćerkom Olivijom. Njegov odnos sa bivšom vjerenicom Anamarijomo Goltes je sada sveden na razgovore preko advokata i još uvijek nije riješen njihov slučaj oko alimentacije i svih pravnih postupaka.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)