Kup Bosne i Hercegovine: Poznato kad će biti održan žrijeb šesnaestine finala

Žrijeb parova šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2026/27. biće održan u četvrtak, 8. oktobra 2026. godine u 12.00 sati, u prostorijama FS BiH u Sarajevu.

Izvor: Promo/FS BiH

U žrijebu će učestvovati 32 kluba, a trofej brane fudbaleri Zrinjskog iz Mostara. koji su u finalnom dvomeču bili bolji od gradskog rivala Veleža.

Spisak klubova koji će učestvovati u žrijebu:

FK BORAC Banjaluka, NK BOSNA Visoko, HNK BROTNJO Čitluk, BSK Banja Luka, HNK ČAPLJINA Čapljina, NK ČELIK Zenica, FK FAMOS Ist. Ilidža, NK GOŠK Gabela, FK IGMAN Konjic, FK KRAJINA Cazin, FK LAKTAŠI Laktaši, FK LEOTAR Trebinje, FK MAJEVICA Lopare, HŠK POSUŠJE Posušje, FK PROLETER Dvorovi, FK RADNIK Bijeljina, FK ROMANIJA Pale, FK RUDAR-PRIJEDOR Prijedor, FK SARAJEVO Sarajevo, FK SLAVIJA Ist. Sarajevo, FK SLOBODA Tuzla, FK SLOGA DOBOJ Doboj, NK ŠIROKI BRIJEG Široki Brijeg, NK TOŠK Tešanj, HNK TOMISLAV Tomislavgrad, NK TRAVNIK Travnik, FK VELEŽ Mostar, NK VITEZ Vitez, HŠK ZRINJSKI Mostar, NK ZVIJEZDA Gradačac, FK ZVIJEZDA 09 Bijeljina i FK ŽELJEZNIČAR Sarajevo.

(MONDO)