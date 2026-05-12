Treneri Zrinjskog i Veleža Igor Štimac i Ibro Rahimić pred revanš finala uvjereni u osvajanje Kupa BiH

Nakon što je Zrinjski u prvoj utakmici finala stekao prednost od jednog gola, u srijedu na stadionu "Rođeni" u Vrapčićima slijedi revanš za trofej Kupa Bosne i Hercegovine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prvi meč finala "Pod Bijelim brijegom" odlučio je pogodak Nemanje Bilbije, a trener "plemića" Igor Štimac smatra da je u pitanju vrijedna prednost.

"Stekli smo jako vrijednu prednost, ali znamo da nas ona treba držati na oprezu. Velež ima kvalitetnu ekipu i igra dobar fudbal. Međutim, mi smo puni samopouzdanja i vjerujemo u svoje sposobnosti. Već smo ih dva puta pobijedili u Vrapčićima ove sezone i uvjeren sam da će momci biti i sutra na vrhunskom nivou", rekao je Štimac.

Trener Zrinjskog je posebno istakao da su "plemići" ove sezone već pokazali da znaju igrati na stadionu Veleža, te da imaju kontinuitet dobrih rezultata u derbijima. Ipak, svjestan je da ih očekuje vatrena atmosfera i da će domaćin od prvog minuta krenuti na sve ili ništa kako bi stigao zaostatak.

Takođe je uputio čestitku Sergeju Jakiroviću, nekadašnjem treneru Zrinjskog, koji je sa Hal sitijem izborio finale engleskog Čempionšipa za plasman u Premijer ligu.

"Prije svega ćemo svakako uputiti čestitke Sergeju Jakiroviću na izvrsnoj utakmici juče u polufinalu plej-ofa. Radujemo se njegovom uspjehu, svakako. Očekujemo da još ovaj veliki korak koji mu je preostao na 'Vembliju' odradi kako treba s mentalitetom pobjednika".

Njegov kolega sa klupe Veleža Ibro Rahimić takođe je optimista pred duel sa Zrinjskim, posebno istaknuvši podatak da će "rođeni" igrati pred svojom publikom po prvi put u istoriji za pehar Kupa, što bi mogla biti važna prednost.

"Prije svega želim istaći kako smo svi jako motivisani i spremni za sutrašnji meč. Po prvi puta se dešava da na našem stadionu 'Rođeni' imamo priliku da podignemo trofej. U bivšoj Jugoslaviji igrali smo finale u Beogradu, nakon rata igrali smo dva finala u Zenici. Sada smo u situaciji da igramo za trofej pred našim navijačima i ja se nadam da je to dovoljna motivacija i meni kao treneru a i svim igračima da sutra damo maksimum na terenu i da sutra sa našim vjernim navijačima proslavimo veliki trijumf kojem se nadamo", rekao je Rahimić i dodao da vjeruje u svoje momke.

"Možemo odigrati jednu vrhunsku utakmicu i podići trofej pobjednika. Treba biti fokusiran, strpljiv i koncentrisan, a mi definitivno imamo igru, i nošeni našim navijačima mi stvarno daje za pravo da čvrsto vjerujem da možemo doći do trofeja", istakao je trener Veleža.

Revanš meč finala Kupa BiH igra se u srijedu s početkom u 18 časova, a sudiće ga sarajevski arbitar Irfan Peljto.

