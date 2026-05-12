Irfan Peljto sudi revanš meč finala Kupa BiH

Mostarski rivali Velež i Zrinjski igraju za trofej u Kupu BiH, a nakon prvog meča "plemići" imaju gol prednosti.

Revanš susret na programu je u srijedu na stadionu "Rođeni" od 18 časova, a na centru će biti najbolji bh. arbitar Irfan Peljto.

Nema sumnje da se i na ovom meču očekuje velika borba za trofej. Zrinjski je ove sezone ostao bez titule u Premijer ligi BiH, ali je osvojio Superkup, tako da tim Igora Štimca ima lijepu priliku da dođe i do drugog pehara.

S druge strane, Velež čeka na trofej od 2022. godine, kada je Feđa Dudić predvodio "rođene" do prvog slavlja u Kupu BiH.

Kada su u pitanju ostala službena lica, Fudbalski savez BiH odlučio je da Peljti pomažu Senad Ibrišimbegović iz Travnika i Amir Kadić iz Sarajeva, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović (Gradiška).

U VAR sobi su Antonio Tomić iz Kreševa i njegov pomoćnik Nihad Ljajić (AVAR).