UŽIVO Superkup BIH: Penali odlučuju o osvajaču trofeja!

Bez golovameču Superkupa BIH na stadionu Pod Bijelim brijegom, pa će o pobjedniku odlučivati finalu.

Fudbaleri Zrinjskog i Sarajeva igraju meč Superkupa BIH, a pobjednika će odlučiti penali pošto je nakon 90 minuta igre na stadionu Pod Bijelim brijegom i dalje početnih 0:0.

Zrinjski je nakon bacanja novčića izabrao da prvi šutira.

PENALI:

- Bilbija pogađa - 1:0

- Ristovski je precizan za Sarajevo - 1:1

Sarajevo je, međutim, bilo konkretnije i bliže pogotku u prvom poluvremenu, a centrimetri su ih dijelili od vođstva već u četvrtom minutu utakmice kada je Elezi pogodio prečku.

Napadi gostiju iz Sarajeva su se nastavili i u desetom minutu pokušao je Adem Ljajić. Njegov udarac je izblokiran, međutim, napravio je problem Karačiću koji smao odbija loptu, da bi na kraju odbrana Zrinjskog uspjela da otkloni opasnost.

Jednu od rijetkih prilika Zrinjski je imao u 16. Minutu, kada je sa lieve strane odlično ušao u sredinu i šutirao sa 14 metara, međutim, ne baš najpreciznije i Banić je to lako odbranio.

Trener Sarajeva morao je već u 17. minutu da napravi prvu izmjenu, Cimirot je izašao zbog povrede.

Dobru priliku za Sarajevo imao je i Menalo, uzeo je u 22. minutu loptu Dujmoviću, ušao u šesnaesterac i uspio da u duelu sa protivnikom šutira, međutim, otišlo je to pored gola.

Još dvije prilike imalo je Sarajevo do kraja prvog poluvremena. Ljajić je šutirao iz slobodnog udarca sa 17 metara i pogodio živi zid, a u nadoknadi prvog dijela Menalo je sa ćoška šesnaesterca gađao suprotni ugao i nije bio precizan, otišlo je to preko gola.

Drugo poluvrijeme nije mnogo pružilo, najbolju priliku imao je Zrinjski u 59. minutu kada je Ćuže šutirao glavom poslije centaršuta sa desne strane, a lopta otišla preko gola. U 69 minutu Lagumdžija je u velikoj gužvi u petercu nakon slobodnog udarca uspio da šutira, ali Banić koji je bio udaljen svega metar-dva brani taj pokušaj.

To je bilo sve od prilike prije isteka regularnih 90 i sada gledamo penale.

Ovo je četvrti međusobni duel Zrinjskog i Sarajeva ove sezone, u prethodna tri duela skor je izjednačen, oba tima imaju po pobjedu, remi i poraz.