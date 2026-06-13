logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" trenirali u Torontu prije puta u SAD: Kanada arhivirana, fokus je na Švajcarcima!

"Zmajevi" trenirali u Torontu prije puta u SAD: Kanada arhivirana, fokus je na Švajcarcima!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Fudbaleri BiH će danas krenuti put Solt Lejk Sitija, gdje nastavljaju pripreme za preostale obaveze na Svjetskom prvenstvu.

Fudbaleri BiH trenirali u Torontu nakon utakmice sa Kanadom Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je sinoć sa Kanadom u Torontu rezultatom 1:1 na otvaranju Mundijala. 

Izabranici Sergeja Barbareza došli su do prednosti u 21. minutu nakon prvog pogotka Jove Lukića bh. dresu. Stečeni kapital uspjeli su da sačuvaju do 79. minuta, kada je rezervista Kajl Larin, koji je u igru ušao samo nekoliko minuta ranije, savladao Nikolu Vasilja.

Nakon prespavane noći i slijeganja utisaka, "zmajevi" su danas obavili trening na Sentenijal Parku u Torontu.

Kako je saopšteno iz FS BiH, igrači su bili podijeljeni u dvije grupe. Igrači sa većom minutažom u susretu sa Kanadom odradili su trening regeneracije, dok su ostali reprezentativci trenirali punim intenzitetom.

U toku današnjeg dana, bh. ekspedicija otputovaće u Solt Lejk Siti, koji će biti baza do kraja Mundijala. U ovom gradu će biti nastavljene pripreme za naredne mečeve, protiv Švajcarske i Katara, koji su zakazani za 18. jun u Los Anđelesu i 24. jun u Sijetlu.

(mondo.ba. D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi BiH fudbal Kanada Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC