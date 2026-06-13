Fudbaleri BiH će danas krenuti put Solt Lejk Sitija, gdje nastavljaju pripreme za preostale obaveze na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH remizirala je sinoć sa Kanadom u Torontu rezultatom 1:1 na otvaranju Mundijala.

Izabranici Sergeja Barbareza došli su do prednosti u 21. minutu nakon prvog pogotka Jove Lukića bh. dresu. Stečeni kapital uspjeli su da sačuvaju do 79. minuta, kada je rezervista Kajl Larin, koji je u igru ušao samo nekoliko minuta ranije, savladao Nikolu Vasilja.

Nakon prespavane noći i slijeganja utisaka, "zmajevi" su danas obavili trening na Sentenijal Parku u Torontu.

Kako je saopšteno iz FS BiH, igrači su bili podijeljeni u dvije grupe. Igrači sa većom minutažom u susretu sa Kanadom odradili su trening regeneracije, dok su ostali reprezentativci trenirali punim intenzitetom.

Vidi opis "Zmajevi" trenirali u Torontu prije puta u SAD: Kanada arhivirana, fokus je na Švajcarcima! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: FS BiH Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: FS BiH Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: FS BiH Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: FS BiH Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: FS BiH Br. slika: 8 8 / 8

U toku današnjeg dana, bh. ekspedicija otputovaće u Solt Lejk Siti, koji će biti baza do kraja Mundijala. U ovom gradu će biti nastavljene pripreme za naredne mečeve, protiv Švajcarske i Katara, koji su zakazani za 18. jun u Los Anđelesu i 24. jun u Sijetlu.

(mondo.ba. D. Šutvić)

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