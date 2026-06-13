Vico Zeljković nakon prvog boda na Mundijalu 2026: Ostajemo mirni, idemo korak po korak

Predsjednik Fudbalskog saveza BiH oglasio se nakon remija BiH sa Kanadom na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Promo/FS BiH

Prvi bod na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku reprezentacija BiH osvojila je u duelu sa jednim od domaćina. U Torontu protiv Kanade bilo je 1:1, a jedini gol za "zmajeve" postigao je Jovo Lukić.

Osvojenim bodom zadovoljan je Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH, koji je uvjeren da bh. tim ima kvalitet da se plasira i u nokaut fazu.

"Poslije istorijskog uspjeha i plasmana na Svjetsko prvenstvo, koje je donijelo i veliku euforiju, dobro je da smo prvenstvo otvorili osvojenim bodom. Pred nama su još dvije utakmice i ostajemo potpuno fokusirani na ono što slijedi. Imamo dovoljno kvaliteta, karaktera i prostora za napredak kako bismo došli u situaciju da se borimo za plasman u narednu fazu.

Čestitam igračima i stručnom štabu na borbenosti i na osvojenom bodu. Ostajemo mirni, idemo korak po korak i okrećemo se narednom izazovu", poručio je Zeljković.

Izvor: Promo/FS BiH

Nakon duela sa Kanađanima, BiH će u grupi B igrati sa Švajcarskom (18. jun, 21.00) i Katarom (24. jun, 21.00).