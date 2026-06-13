Jovo Lukić ispisao istoriju svjetskih prvenstava: Do sada ovo nikom nije pošlo za rukom na Mundijalu

Sjajni bh. napadač postigao gol u duelu sa Kanadom, ali i "izluđivao" protivničke igrače.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija BiH remizirala je u prvom meču Svjetskog prvenstva sa domaćinom Kanadom (1:1), a jedini gol za "zmajeve" u Torontu postigao je Jovo Lukić.

Napadač koji je ove godine briljirao u rumunskoj ligi, gdje je bio najbolji strijelac, dobio je priliku od Sergeja Barbareza od prvog minuta, i znao je da iskoristi ukazanu šansu.

Nakon kornera u 21. minutu, odlično se snašao pred golom rivala i donio vođstvu bh. timu. Ipak, odbrana "zmajeva" nije izdržala do kraja, pa je Lukićev gol bio dovoljan samo za remi.

Prvi nastup nekadašnjeg golgetera Modriča Maxime, Sloge iz Doboja, Zvijezde Gradačac, Krupe, banjalučkog Borca i sada rumunskog Kluža na Mundijalu 2026. donio je i jedan zanimljiv statistički podatak, čime se Lukić upisao u istoriju svjetskih prvenstava.

Naime, prema podacima Opte, Jovo Lukić postao je prvi napadač u istoriji svjetskih prvenstava koji je na jednom meču imao devet vazdušnih duela i dobio svih devet! Treba uzeti u obzir da se ovaj statistički parametar bilježi od 1966. godine.

100% - Bosnia and Herzegovina's Jovo Lukic is the first forward on record (since 1966) to record 9+ aerial duels in a FIFA World Cup match and win every single one of them (9/9 - 100%). Headstrong.pic.twitter.com/yDRku4kRVc — OptaJohan (@OptaJohan)June 12, 2026

"Da sam zamišljao, mislim da ne bih mogao poželjeti bolje, da moj prvi gol za BiH bude na Svjetskom prvenstvu. Ipak, malo mi je žao što nismo pobijedili. Draže bi mi bilo da nisam postigao gol, a da smo pobijedili, ali mislim da je poslije svega dobar i bod", rekao je poslije utakmice Lukić i dodao:

"Sigurno da nam otvara put za dalje, ali mi moramo da pristupimo svakoj utakmici kao i ovoj, da se borimo maksimalno za svaku loptu, za svaki pas. Moramo da damo sve od sebe ako mislimo da prođemo dalje. Jedino tako može."

Vidi opis Jovo Lukić ispisao istoriju svjetskih prvenstava: Do sada ovo nikom nije pošlo za rukom na Mundijalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Dakle, BiH je Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku otvorila remijem, a u narednom meču grupe B 18. juna igraće protiv Švajcarske. U ovoj grupi su još Katar i Švajcarska, koji svoj meč igraju večeras od 21 čas.



