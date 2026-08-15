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Ovo evropska atletika ne pamti: Andreas prestizao rivale za krug, postavio rekord koji dugo neće pasti

Ovo evropska atletika ne pamti: Andreas prestizao rivale za krug, postavio rekord koji dugo neće pasti

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Andreas Almgren iz Švedske na impresivan način osvojio je zlato u trci na 10.000 metara na Evropskom prvenstvu u atletici. Njegov podvig će se prepričavati, a ovaj rekord stajaće dugo, dugo.

Andreas Almgren pobijedio na 10.000 metara Izvor: MATHIAS BERGELD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Šta je upravo uradio Andreas Almgren! Sjajni Šveđanin postao je prvak Evrope na 10.000 metara, ali kako? Nevjerovatni nordijskin srednjeprugaš je pomjerio granice na Evropskom prvenstvu u Birmingemu,. 

Postavio je rekord Evropskih prvenstava sa vremenom 27:23,44, a iako su i drugoplasirani Dominik Lobalu i trećeplasirani Džimi Gresije istrčali najbolje u sezoni nisu bili ni blizu. Lobalu je bio na 19 sekundi iza Almgrena, a Gresije na 44 sekunde iza prvoplasiranog!

Nevjerovatna dominacija kakva se zaista ne pamti je potvrđena kada je uspio Andreas Almgren da u finišu svoje trke prestigne petoplasiranog Baptista Gujona iz Francuske za cijeli krug! Pogledajte taj momenat: 

Ko je Andreas Almgren?

Švđanin koji trči razne srednjeprugaške discipline od 800 metara do polumaratona do sada je imao srebro na Evropskom prvenstvu 2023. u Krakovu na 5.000 metara i bronzu na Svetskom prvenstvu u Tokiju na 10.000 metara. Sa 31 godinom ovo mu je najveći uspjeh i prvo zlato.

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Atletika

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