Ovo evropska atletika ne pamti: Andreas prestizao rivale za krug, postavio rekord koji dugo neće pasti

Andreas Almgren iz Švedske na impresivan način osvojio je zlato u trci na 10.000 metara na Evropskom prvenstvu u atletici. Njegov podvig će se prepričavati, a ovaj rekord stajaće dugo, dugo.
Šta je upravo uradio Andreas Almgren! Sjajni Šveđanin postao je prvak Evrope na 10.000 metara, ali kako? Nevjerovatni nordijskin srednjeprugaš je pomjerio granice na Evropskom prvenstvu u Birmingemu,.
Postavio je rekord Evropskih prvenstava sa vremenom 27:23,44, a iako su i drugoplasirani Dominik Lobalu i trećeplasirani Džimi Gresije istrčali najbolje u sezoni nisu bili ni blizu. Lobalu je bio na 19 sekundi iza Almgrena, a Gresije na 44 sekunde iza prvoplasiranog!
Nevjerovatna dominacija kakva se zaista ne pamti je potvrđena kada je uspio Andreas Almgren da u finišu svoje trke prestigne petoplasiranog Baptista Gujona iz Francuske za cijeli krug! Pogledajte taj momenat:
New championship record! ⏱️— TNT Sports (@tntsports)August 15, 2026
What a remarkable run from Sweden's Andreas Almgren who wins 10,000m gold in Birmingham pic.twitter.com/CIPrVrrtln
Ko je Andreas Almgren?
Švđanin koji trči razne srednjeprugaške discipline od 800 metara do polumaratona do sada je imao srebro na Evropskom prvenstvu 2023. u Krakovu na 5.000 metara i bronzu na Svetskom prvenstvu u Tokiju na 10.000 metara. Sa 31 godinom ovo mu je najveći uspjeh i prvo zlato.