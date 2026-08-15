Prva bomba Alberta Rijere: Zvezda dovela reprezentativca Srbije i miljenika Delija

Crvena zvezda je prvo prodala Naira Tiknizijana, a onda je u istom momentu sredila transfer Mihaila Ristića i potpisala ga.

Izvor: MN PRESS

Mihailo Ristić je novi fudbaler Crvene zvezde!

Crvena zvezda je tokom ove subote odradila dva velika posla. Nair Tiknizjan je prodat Olimpijakosu u transferu od 5+1 milion evra, a istog dana postignt je dogovor da se Mihailo Ristić vrati na Marakanu, potvrđeno je Telegrafu.

Ristić je doveden kao zamjena za reprezentativca Jermenije. Slobodan je igrač, bivši reprezentativac Srbije i Zvezdino dijete, koje je prošlo čitavu omladinsku školu kluba.