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Prva bomba Alberta Rijere: Zvezda dovela reprezentativca Srbije i miljenika Delija

Prva bomba Alberta Rijere: Zvezda dovela reprezentativca Srbije i miljenika Delija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Crvena zvezda je prvo prodala Naira Tiknizijana, a onda je u istom momentu sredila transfer Mihaila Ristića i potpisala ga.

Mihailo Ristić došao u Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Mihailo Ristić je novi fudbaler Crvene zvezde!

Crvena zvezda je tokom ove subote odradila dva velika posla. Nair Tiknizjan je prodat Olimpijakosu u transferu od 5+1 milion evra, a istog dana postignt je dogovor da se Mihailo Ristić vrati na Marakanu, potvrđeno je Telegrafu.

Ristić je doveden kao zamjena za reprezentativca Jermenije. Slobodan je igrač, bivši reprezentativac Srbije i Zvezdino dijete, koje je prošlo čitavu omladinsku školu kluba.

Tagovi

FK Crvena zvezda Mihailo Ristić fudbal

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