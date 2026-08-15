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Šok: Džamal Musijala se srušio usred meča

Šok: Džamal Musijala se srušio usred meča

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Ofanzivni vezista Bajerna Džamal Musijala srušio se na meču sa Red Bul Lajpcigom na pripremama za novu sezonu.

Džamal Musijala se srušio usred meča Izvor: EPA/ANNA SZILAGYI

Vidjeli smo strašne scene u Minhenu gdje se na prijateljskoj utakmici Bajerna i Red Bul Lajpciga srušio Džamal Musijala. Njemački reprezentativac je izgubio svijest na "Alijanc areni" nakon što je odjednom kolabirao. Srećom ljekarska ekipa je brzo reagovala i uspjela je da ga povrati. 

Doktori su uspjeli da ga osvijeste vrlo brzo i vrlo vjerovatno je razlog za njegov gubitak svijesti ekstremna vrućina i generalno jako loši vremenski uslovi u kojima je odigran ovaj meč. On je naravno čim se pribrao i povratio svijest napustio teren i klub ga je odmah poslao na dalje ljekarske preglede. 

Marokanac Ismael Saibari koji je asistirao Musijali za gol na ovom meču je prvi primijetio da je Musijalu loše i pritrčao mu je, tako da mu je na neki način pružio prvu pomoć. Nakon meča u kome je Bajern pobijedio sa 3:1 klub se oglasio i istakao da se on i prije meča nije dobro osećao. Ipak uspio je čak i da postigne gol u 81. minutu meča za konačnih 3:1, dok su prije njega pogađali Luis Dijaz, Brajan Gruda i Braun. 

Tagovi

Džamal Musijala FK Bajern Minhen fudbal

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