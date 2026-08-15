Ilija Despotović odbio da igra protiv Kosova i napustio ekipu

Švajcarski napadač srpskog porijekla Ilija Despotović odbio je da nastupi na meču Lozane i Kosova u kupu Švajcarske i raskinuo je ugovor sa matičnim klubom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Veliki skandal se desio u Švajcarskoj pošto je mladi napadač Lozane Ilija Despotović raskinuo ugovor sa klubom samo nekoliko sati pred meč. Iako je 18-godišnjak koji nastupa za mlađe kategorije Švajcarske imao ugovor sa Lozanom do 2029. godine on je zbog klauzule napustio ekipu pred meč kupa sa Kosovo Nojšatelom.

Naime fudbaler srpskog porijekla je odigrao dva meča za seniorski tim Lozane protiv Jang Bojsa i Bazela u prva dva kola nacionalnog šampionata, sada je pred meč sa timom koji vode Albanci sa Kosova i Metohije raskinuo ugovor i otišao iz Lozane. Kako navode strani mediji on smatra da je Lozanu već prevazišao i da je vrijeme da ide u veći klub, a da bi ga taj treći meč i novi uslovi oko odlaska u tome spriječili.

Prema pisanju "Blika" i švajcarskih medija za Despotovića se već raspituju francuski klubovi, a on želi da kao slobodan igrač napusti ekipu. Ipak, pitanje je koliko je ovaj raskid ugovora legalan i da li će se sada neki klub odvažiti da ga potpiše.

Oglasio se švajcarski klub

"Tri i po sata prije utakmice Kupa Švajcarske između Lozana Sporta i Kosova iz Nojšatela, Lozan-Sport je primio obavještenje da napadač Ilija Despotović trenutno raskida saradnju sa klubom. Despotović je bio u konkurenciji za ovaj meč, ali je odlučio da napusti klub prije onoga što je mogao da bude njegov treći nastup za prvi tim ove sezone, nakon što je ulazio u igru protiv Bazela i Jang Bojsa. Taj treći nastup promijenio bi uslove pod kojima je mogao da napusti klub.

Ilija Despotović je ponikao u Lozan-Sportu i čitav razvojni put prošao je kroz klupsku akademiju. Klub mu je, osim fudbalskog razvoja, pružio podršku i u stručnom obrazovanju, omogućivši mu da u klupskim kancelarijama završi obuku za administrativnog radnika. Nakon što je ovog ljeta pripreme počeo sa ekipom do 21 godine, dobrim igrama i zalaganjem postepeno je izborio mjesto u profesionalnom pogonu. Prve minute u švajcarskoj Superligi upisao je protiv Bazela, a potom je zvanično debitovao za prvi tim i protiv Jang Bojsa.

Lozana Sport žali zbog okolnosti i trenutka u kojem je ova odluka donijeta, posebno imajući u vidu da je Despotović nedavno priključen prvom timu i da je bio pozvan za utakmicu Kupa Švajcarske. Klub je primio k znanju njegovu odluku o odlasku i zadržava pravo da preduzme sve pravne korake kako bi zaštitio svoje interese“, navodi se u saopštenju Lozane.

Ko je Ilija Despotović?

Ovaj 187 centimetara visoki napadač rođen je 10. januara 2008. godine i ima pet nastupa i jedan gol za U18 tim Švajcarske. Ponikao je u Lozani za koju je ove sezone sa klupe ušao na mečevima sa Jang Bojsom i Bazelom, a protiv Jang Bojsa je upisao i asistenciju. On i dalje može da zaigra za "orliće" ili seniorsku selekciju Srbije u budućnosti, ako FSS reaguje i "otme" ga.

(MONDO)

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