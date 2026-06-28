Privedeni Srbi sa Gazimestana pušteni iz pritvora, slijede prekršajni postupci

Srbi privedeni na Gazimestanu pušteni su iz pritvora, a protiv njih su pokrenuti prekršajni postupci. Advokat Bogdan Lazić rekao je da je među privedenima bilo i jedno maloljetno lice.

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Srbi koji su privedeni danas na Gazimestanu pušteni su iz pritvora, a protiv njih su pokrenuti prekršajni postupci, izjavio je advokat Bogdan Lazić.

Lazić je naveo da je među privedenima bilo i maloljetno lice, protiv kojeg se vodi poseban postupak, dok je 35 osoba pušteno iz pritvora, a dokumenta su im oduzeta, prenosi "Kosovo onlajn".

On je naveo da se protiv njih vodi prekršajni, a ne krivični postupak, te je dodao da će sutra biti održano ročište.

Lazić je izjavio da su privedena lica sa Kosova i Metohije, ali i iz različitih krajeva centralne Srbije i regiona.

Srbe je danas privela takozvana kosovska policija, a kao obrazloženje naveli su navodno uzvikivanje provokativnih parola koje su sadržale elemente podsticanja mržnje, čime su prekršile zakonske odredbe.

Zbog hapšenja je reagovala Srpska lista koja je to ocijenila kao pokušaj zastrašivanja i dokaz represije režima u Prištini o čemu su obavijestili međunarodne predstavnike.

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić uputio je i pismo Kancelariji Bijele kuće za partnerstva zasnovana na vjeri i susjedstvu u kojem je skrenuo pažnju američkim zvaničnicima na eskalaciju represije i sistemsko kršenje ljudskih prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije saopštila je da će obavijestiti sve međunarodne predstavnike o privođenju, nazivajući taj postupak sramnim i besprizornim činom represije režima premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kritikovao je to što niko iz Brisela, Kvinte niti iz međunarodnih misija nije reagovao povodom privođenja više desetina Srba koji su danas bili na Gazimestanu na obilježavanju Vidovdana.

"Šta još treba da se desi, gospodo iz Brisela, međunarodnih misija i Kvinte, da biste reagovali na Kurtijevo brutalno nasilje nad Srbima danas na Vidovdan na Gazimestanu? Sram vas bilo!", istakao je Petković.