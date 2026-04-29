Politički kolaps u Prištini: Raspuštena skupština, Kosovo ide na nove izbore

Skupština samoproglašenog Kosova je raspuštena i uslijediće novi vanredni izbori, nakon što Pokret "Samoopredjeljenje" Aljbina Kurtija nije uspio da ubijedi opoziciju da zajedno izglasaju novog predsjednika.

Izvor: iStock

Time je na Kosovu i Metohiji stvorena nova politička i institucionalna kriza iz koje će izlaz biti tražen novim vanrednim parlamentarnim izborima.

Na osnovu odluke ustavnog suda, skupština je raspuštena, a izbori će biti održani u predviđenom roku.

Nakon isteka petogodišnjeg mandata predsjednika Vjose Osmani, pokret "Samoopredjeljenje" nije naišao na podršku opozicije da njegovi kandidati budu prihvaćeni i podržani za novog predsjednika.

Četiri mjeseca od posljednjih parlamentarnih izbora, u skupštini nije izabran novi predsjednik, što je bio jedan od zadataka i uslova za opstanak novog saziva vlade i parlamenta, ustoličenih u februaru.

Ustavni sud u Prištini dao je novoj vladi i skupštini, predvođenim pokretom "Samoopredjeljenje", rok do sinoć u ponoć da izaberu novog predsjednika.

Birači na Kosovu i Metohiji ponovo će na birališta u narednih mjesec i po ili dva.

(Srna)