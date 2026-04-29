logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Politički kolaps u Prištini: Raspuštena skupština, Kosovo ide na nove izbore

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Skupština samoproglašenog Kosova je raspuštena i uslijediće novi vanredni izbori, nakon što Pokret "Samoopredjeljenje" Aljbina Kurtija nije uspio da ubijedi opoziciju da zajedno izglasaju novog predsjednika.

Raspuštena skupština Kosova Izvor: iStock

Time je na Kosovu i Metohiji stvorena nova politička i institucionalna kriza iz koje će izlaz biti tražen novim vanrednim parlamentarnim izborima.

Na osnovu odluke ustavnog suda, skupština je raspuštena, a izbori će biti održani u predviđenom roku.

Nakon isteka petogodišnjeg mandata predsjednika Vjose Osmani, pokret "Samoopredjeljenje" nije naišao na podršku opozicije da njegovi kandidati budu prihvaćeni i podržani za novog predsjednika.

Četiri mjeseca od posljednjih parlamentarnih izbora, u skupštini nije izabran novi predsjednik, što je bio jedan od zadataka i uslova za opstanak novog saziva vlade i parlamenta, ustoličenih u februaru.

Ustavni sud u Prištini dao je novoj vladi i skupštini, predvođenim pokretom "Samoopredjeljenje", rok do sinoć u ponoć da izaberu novog predsjednika.

Birači na Kosovu i Metohiji ponovo će na birališta u narednih mjesec i po ili dva.

(Srna)

Tagovi

Kosovo i Metohija Kosovo izbori skupština

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ