Putni troškovi u BiH: Dnevnica za službena putovanja u FBiH duplo veća nego u Srpskoj

Visina dnevnice za službena putovanja u Federaciji BiH od početka ove godine povećana je na 45 maraka, dok je u Republici Srpskoj dnevnica i dalje 20 KM.

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Visina dnevnice u iznosu od 20 KM određena je odlukom Vlade o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji za zaposlene u RS koja je, vjerovali ili ne, donesena 2010. godine kada je premijer Srpske bio Aleksandar Džombić.

Vlada Radovana Viškovića u junu 2021. godine donijela je novu odluku o visini naknade troškova za službena putovanja, ali tom odlukom nije mijenjana visina dnevnice, već samo način njenog obračuna.

Uprkos enormnom rastu troškova života i činjenici da se danas u odnosu na period od prije petnaest godina za dvadeset maraka ni približno ne mogu pokriti troškovi ishrane, Vlada RS ne mijenja odluku o visini dnevnice, piše Capital.

Za razliku od Vlade RS, Vlada FBiH u decembru je donijela odluku o povećanju dnevnice za službena putovanja unutar zemlje sa 25 na 45 maraka.

„Nova tarifa važi od 1. januara 2026. godine i predstavlja prvo veće povećanje nakon više od deset godina. Povećanjem se želi uskladiti ova naknada sa realnim troškovima hrane, pića i drugih sitnih izdataka na putu koji su značajno porasli u posljednjem periodu“, poručili su iz federalne Vlade nakon usvajanja ove odluke.

S druge strane, činjenica da su dnevnice u RS i dalje na mizernih 20 KM derogira svakodnevne tvrdnje iz Vlade RS da je Srpska bolji dio BiH.

Generalni sekretar Saveza sindikata RS Danko Ružičić kaže da je sindikat u septembru prošle godine uputio inicijativu prema Vladi kojom je tražio povećanje dnevnice, ali da nisu naišli na razumijevanje ministarke finansija Zore Vidović.

„Ministarka nam je rekla da u ovoj godini neće biti povećanja dnevnice zato što to iziskuje prevelika sredstva. Mi smatramo da ona nije u pravu i da za povećanje dnevnica ne trebaju velika sredstva“, kaže Ružičić.

On dodaje da je neodrživo da dnevnica i dalje bude na nivou od 20 maraka.

„Zamislite nekog službenog vozača koji treba tri puta da jede za 20 KM?! To nije mogao ni kada je ta odluka donesena, a kamoli danas i zato se pod hitno treba povećati visina dnevnice“, kaže Ružičić, dodajući da dnevnica za zaposlene u institucijama BiH iznosi 40 KM.

Istog mišljenja je i predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić koji je i ranije govorio o tome da se dnevnice moraju bar uduplati i da ne postoji nijedan opravdan razlog da dnevnice u FBiH i na nivou BiH budu duplo veće u odnosu na RS.

On kaže da je sramota da radnici za dnevnicu ne mogu kupiti pristojan doručak, a kamoli da se hrane cijeli dan.

„Dodatni problem je što je odluka Vlade takva da se za putovanje kraće od 12 sati dobija samo polovina dnevnice. To znači da radnik, npr. vozač koji na putu provede 10-11 časova, treba da doručkuje i ruča za deset KM. To je sramota“, zaključuje Marić, ističući da je dnevnice trebalo povećati u prošlom vijeku, a ne ove godine.

(Mondo)