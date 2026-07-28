Pred nama još jedan sunčan i topao dan

U BiH će danas biti sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti.
Poslije podne samo ponegdje na jugozapadu i jugoistoku može biti kratkotrajne slabe kiše, navodi Republički hidrometeorološki zavod.
Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i pojačan.
Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 35, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Republici Srpskoj i FBiH jutros sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica osam, Sokolac i Čemerno 15, Ivan sedlo, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Kneževo i Kalinovik 17, Ribnik, Drinić, Livno i Sarajevo 18, Mrakovica, Gacko, Novi Grad, Banjaluka, Zvornik, Tuzla i Zenica 19, Bihać, Sanski Most, Foča, Višegrad, Rudo, Srbac, Prijedor i Doboj 20, Bileća 21, Bijeljina 22, Trebinje 23, te Mostar 27 stepeni Celzijusovih.
Stanje na putevima
Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, a iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske vozačima skreću pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima.
Sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoji mogući su na mjestima gdje se izvode radovi, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih propisa.
Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Iz AMS-a podsjećaju da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.
Sutra i u četvrtak 30. jula, od 8.00 do 19.00 časova, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice-Čađavica, dionica Han Kola-Stričići.
Za vrijeme obustave, saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići.
Preko Romanije je zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja.
Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina, gdje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno, a predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.
Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.
Izmijenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda mini-hidroelektrane Krupac do 5. septembra.
Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.
U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banjaluka gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila.
Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja u Trnu, na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad navedene dionice puta.
Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča.
Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina je ograničena na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.
Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina zbog radova na proširenju mosta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.
Na magistralnom putu Čelinac - Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.
Na magistralnom Gornji Jelovac - Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.
Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima skrećemo pažnju na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez.
Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putuPrnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani.
U FBiH je zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.
Na dionici auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica auto-puta Lašva-Kakanj u dužini od šest kilometara, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.
Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.
(Srna/Mondo)