Zemljotres pogodio BiH: Epicentar registrovan u blizini Ljubinja

U Bosni i Hercegovini zabeležen je zemljotres magnitude 3,1. Epicentar je lociran sjeverno od Ljubinja, na dubini od 5 km.

Izvor: EMSC /X

Zemljotres magnitude 3,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedjeljak, 27. jula 2026. godine u 14 časova, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.0154 i dužine 18.034 sjeverno od Ljubinja.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf/MONDO)