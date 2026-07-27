Amerika privremeno obustavila vazdušne udare na Iran: Tramp upozoren na kritičan manjak municije

SAD su privremeno obustavile vazdušne udare na Iran nakon što je vojni vrh upozorio Trampa na smanjene zalihe municije i rizik od eskalacije. Bijela kuća sada daje šansu diplomatiji.

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Zabrinutost zbog zaliha municije bila je samo jedna od više tačaka koje su iznesene Trampu na tom sastanku. Još nije poznato da li su upravo ta upozorenja bila odlučujući razlog za privremenu obustavu ili će se napadi uskoro nastaviti.

Sjedinjene Američke Države u petak su, nakon gotovo dve nedelje uzastopnih noćnih vazdušnih udara, privremeno prekinule bombardovanje iranskih ciljeva. Operacije su "na čekanju", potvrdio je u subotu izvor iz američkog Ministarstva odbrane, izvještava CNN. Ključni razlog za pauzu, prema izvorima upoznatim sa dešavanjima, leži u sastanku koji je u petak održan u Bijeloj kući. Na njemu su potpredsjednik Džuls Dejvid Vens (JD Vance) i načelnik Združenog štaba general Dan Kejn (Dan Caine) direktno iznijeli zabrinutost zbog moguće eskalacije rata sa Iranom. Kejn je posebno upozorio na stanje američkih zaliha municije i šire negativne posljedice koje bi dalji napadi mogli izazvati. Prema riječima jednog od izvora, general je rekao predsjedniku Donaldu Trampu i vojnom vrhu da vojska može uspješno izvesti raspoložive vojne opcije, ali je odmah zatim upozorio na moguće implikacije takvog koraka.

Zabrinutost zbog zaliha municije bila je samo jedna od više tačaka koje su iznesene Trampu na tom sastanku. Još nije poznato da li su upravo ta upozorenja bila odlučujući razlog za privremenu obustavu ili će se napadi uskoro nastaviti. Portparol Bijele kuće Stiven Čung (Steven Cheung) u službenoj izjavi je naglasio da Tramp i dalje daje prednost diplomatskom rješenju, ali zadržava sve opcije ako Iran nastavi sa "terorističkim aktivnostima" u Ormuskom prolazu ili protiv američkih saveznika. "U kombinaciji sa uspješnim sankcijama koje su oštetile iransku privredu i 13 uzastopnih dana udara na vojne ciljeve kao odgovor na njihovu ponovljenu agresiju, bilo bi mudro da Iran radi na pregovaračkom sporazumu. Inače, znaju šta sledi", poručio je Čung.

CNN je zatražio komentar i od kancelarije potpredsjednika Vensa, ali do objave teksta odgovor nije stigao. Situacija dolazi u trenutku kada su ključne američke zalihe naoružanja i dalje značajno smanjene. CNN je već ranije izveštavao da bi nastavak udara na Iran dodatno opteretio te zalihe. I prije početka rata general Kejn i drugi vojni čelnici upozoravali su Trampa da dugotrajna vojna kampanja može ozbiljno ugroziti američke zalihe oružja. Nakon sastanka sa članovima Kabineta i najbližim savjetnicima, Tramp je novinarima rekao da su američki pregovarači aktivno u kontaktu sa Iranom. Dodao je, međutim, da postoji mogućnost nastavka bombardovanja ili čak "jače doze" udara. Tvrdio je da Iran u pregovorima djeluje "sve ozbiljnije".

Izvori bliski administraciji kažu da je Tramp još u petak poslije podne razmatrao kako bi eventualna eskalacija izgledala. Zemlje Persijskog zaliva u nedavnim razgovorima sa američkim zvaničnicima pozivale su na uzdržanost, iako priznaju da SAD imaju jedinstvene vojne sposobnosti za pojačavanje pritiska. Čak i nakon što je Tramp tokom nedelje najavljivao mogućnost velikog napada, privatno je uputio svoje pregovarače da nastave da razgovaraju, što pokazuje da balansira između ograničenih vojnih opcija i želje da izbjegne uvođenje američkih kopnenih snaga.

Više izvora navodi da malo ko u Trampovom užem krugu ili unutar Pentagona vjeruje da bi dalja eskalacija donela rezultate koje on traži. Portparol Pentagona Šon Parnel (Sean Parnell) u izjavi za CNN poručio je da je američka vojska „najmoćnija na svijetu i ima sve što joj treba da izvrši zadatke u vrijeme i na mjestu koje odredi predsednik”. Naglasio je da su uspješno sprovedene višestruke operacije u različitim komandama, uz zadržavanje dubokih zaliha sposobnosti za zaštitu američkog naroda i interesa.