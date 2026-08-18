"Pet požara u 10 minuta": Da li se požari u Srpskoj namjerno podmeću? Sumnjive buktinje u Hercegovini i Bijeljini

Ljudski faktor je uzrok požara u 90 odsto slučajeva, izjavio je Srni v. d. direktora Republičke uprave civilne zaštite Srpske Boris Trninić.

Izvor: Vatrogasno spasilačka jedinica Gacko

Trninić je naveo da postoji osnovana sumnja da je u jednoj opštini u Hercegovini u roku od 10 minuta na pet različitih mjesta krenuo požar, što je prosto nevjerovatno.

"I u Bijeljini imaju osnovanu sumnju da se tako nešto desilo. Prosto je nevjerovatno kako se to izdešava i zašto to neko radi, ali to je pitanje za druge institucije", naglasio je Trninić.

On je rekao da je svakodnevno u kontaktu s ljudima koji su na terenu i gase požare i preiskusni u takvim stvarima, te ukazao da ima svjesnog podmetanja požara iz ko zna kojih razloga, ali i nesvjesnog.

Trninić je naveo da se sumnja da je i u Hrvatskoj bilo namjernog izazivanja požara i naveo primjer kako se na jednom snimku koji je postao viralan na internetu vidi čovjek koji parkira vozilo i pali nisko rastinje i travu.

"I to radi u vrijeme kad imamo mjesec ili mjesec i po dana sa 35 do 40 stepeni Celzijusovih i bez padavina. To može da se maltene poredi sa barutom, toliko je to suvo i lako plane", rekao je Trninić.

Naveo je i kako se ni Srbija kao evropska velesila u sistemu zaštite i spašavanja, ni Hrvatska, ali ni najbogatije evropske zemlje poput Španije i Francuske ne mogu da se izbore sa velikim požarima.