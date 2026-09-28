Džefri Saks u Banjaluci: Era jednog centra moći pripada prošlosti, multipolarizam je realnost

Američki ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija DŽefri Saks istakao je da era jednog centra moći pripada prošlosti i da treba prihvatiti multipolarizam kao mentalitet i realnost savremenog svijeta.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Saks je kao ključne stubove održivog razvoja izdvojio tri principa - multipolarizam, multilateralizam i multietničko upravljanje, saopšteno je iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske.

"Multipolarizam podrazumijeva da velike sile sarađuju, prije svega u sferi bezbjednosti, dok je multietničko upravljanje složeno pitanje koje zahtijeva poseban pristup", rekao je Saks uz ocjenun da je globalizam partnerstvo ravnopravnih, a ne dominacija jednog centra moći.

Govoreći o Balkanu, Saks je podsjetio da je riječ o prostoru koji geografski spaja Istok i Zapad, Sjever i Jug, istorijskoj trgovinskoj ruti koja je vijekovima privlačila imperije, od podjele Rimskog carstva na istočno i zapadno, do osmanskog uticaja.

"Ovaj prostor prirodno stvara lidere i raspolaže značajnim prirodnim resursima, naročito hidropotencijalom", naveo je Saks.

Jedna od centralnih poruka predavanja "Republika Srpska u multipolarnom svijetu", koje je Saks danas održao na Univerzitetu u Banjaluci, bila je da danas ne postoje duboki razlozi za konflikt među velikim silama, budući da nijedna od njih ne oskudijeva u hrani, vodi ili energiji.

"Umjesto sukoba, postoji širok prostor za saradnju, posebno u upravljanju vještačkom inteligencijom, borbi protiv klimatskih promjena i odgovoru na globalne zdravstvene krize poput pandemije kovida, što su primjeri izazova koji zahtijevaju zajedničko, globalno upravljanje", rekao je Saks.

O globalnim izazovima je rekao da mu je najveća briga održavanje svjetskog mira. "Na kraju smo puta, još jedan svjetski rat bio bi posljednji. To je moja najveća briga, imamo mogućnost da uradimo nevjerovatno grozne stvari, bez ikakvog razloga, samo zato što imamo oružje", upozorio je Saks.

Osvrćući se na aktuelnu geopolitičku situaciju, Saks je rekao da je kriza u Ukrajini rezultat širenja NATO-a na istok, ocijenivši je nastavkom hladnoratovske logike.

Kritikovao je težnju Velike Britanije, NJemačke i Francuske da vode rat protiv Rusije.

"Pozitivan primjer je Kina koja, uprkos svojoj snazi, nije imala imperijalističke tendencije kakve su karakterisale druge sile", istakao je Saks.

Saks se zalaže za politiku dobrog susjedstva, koju je definisao kao princip po kojem se dobar susjed ne miješa u unutrašnja pitanja manjih zemalja.

"Velike sile moraju poštovati crvene linije jedne drugih i uvažavati međusobne interese", rekao je Saks.

On je posebno upozorio i na opasnost od klimatskih promjena kao izazova koji ne poznaje granice.

"Klimatske promjene nisu mit već realnost i tek ove godine smo vidjeli razmjere kroz ogromne suše i poplave. Na to moramo da utičemo ovim tehnologijama, ali i saradnjom", rekao je Saks, navodeći mogućnost globalne mreže univerziteta kako bi zajedno riješili ove izazove.

Uglednom američkom ekonomisti i profesoru Univerziteta Kolumbija DŽefriju Saksu danas je u Banjaluci uručen počasni doktorat za razvoj ekonomskih odnosa i rješavanje međunarodnih konflikata mirnim putem.