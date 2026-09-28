Sudar dva "audija" u Derventi: Povrijeđeno šest osoba, jedna zadobila teške povrede

Šest osoba, među kojima i jedna maloljetna osoba, povrijeđeno je u sudaru dva automobila "audi" na magistralnom putu u Derventi, pri čemu je jedna osoba zadobila teške, a pet lakše tjelesne povrede, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Izvor: snapshot-photography/R.Price / imago stock&people / Profimedia

Saobraćajna nezgoda dogodila se juče, pet minuta iza ponoći, na magistralnom putu M1-106, a svi učesnici udesa su sa područja grada Dervente.

"U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su putnički automobil marke ’audi’, kojim je upravljalo lice inicijala M.Ć. iz Dervente, i putnički automobil marke ’audi’, kojim je upravljalo lice inicijala F.G. iz Dervente, sa kojim su se u vozilu kao putnici nalazila lica inicijala D.C., V.K. i S.B. i jedno maloljetno lice, svi sa područja grada Dervente", navodi se u saopštenju Policijske uprave Doboj.

Iz policije dodaju da su u ovom udesu povrijeđeni svi učesnici koji su se nalazili u oba vozila.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala V.K. je zadobilo teške tjelesne povrede, dok su svi ostali učesnici zadobili lake tjelesne povrede", precizirali su iz PU Doboj.

Uviđaj na mjestu nezgode izvršili su policijski službenici Policijske stanice Derventa, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.