Umjesto jesenjih kiša i zahlađenja, Evropu na kraju septembra pogađa nova "toplotna kupola" iz sjeverne Afrike koja donosi temperature i do 40 stepeni.

Izvor: screenshot/severe-weather.EU

Neuobičajeno toplo vrijeme vraća se u veći dio Evrope krajem septembra. Vreo vazduh koji dolazi iz sjeverne Afrike i sa Mediterana podići će temperature u pojedinim područjima za 10 do 14 stepeni Celzijusa iznad sezonskog prosjeka. Ovo neuobičajeno otopljenje moglo bi da potraje i tokom prvih dana oktobra.

Ovaj fenomen je posljedica nove "toplotne kupole" - velikog sistema visokog atmosferskog pritiska koji na duži vremenski period zadržava topao vazduh iznad određenog regiona. Zbog minimalne oblačnosti, sunčevo zračenje će dodatno pojačati zagrijavanje tokom dana.

Očekuje se da će najtoplije biti na Pirinejskom poluostrvu. U centralnoj i južnoj Španiji, kao i u Portugalu, do kraja nedjelje se očekuju temperature između 35°C i 38°C, dok će se ponegdje približiti i podeljku od 40°C. Temperature će dostići oko 35°C u južnoj i centralnoj Francuskoj, a oko 30°C na severu zemlje i u regionu Beneluksa.

Velika Britanija će takođe uživati u neuobičajeno toplom vremenu; u južnim i centralnim regionima temperature bi nakratko mogle dostići 25°C, što je izuzetno visoko za kraj septembra.

Vidi opis Evropa pod uticajem toplotne kupole: Na jugu kontinenta i do 40 stepeni, mogući novi temperaturni rekordi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Od ovog vikenda, topla vazdušna masa će se proširiti na centralnu Evropu prije nego što krene ka sjeveroistoku. U Njemačkoj se očekuju temperature između 27°C i 29°C, a na pojedinim mestima će dostići i 30°C. Živa u termometru će porasti na oko 28°C do 30°C u sjevernoj Italiji, Toskani, sjevernim i centralnim dijelovima Balkana, kao i u Grčkoj. U pojedinim područjima mogući su i novi septembarski temperaturni rekordi.

Međutim, vremenske prilike u Evropi biće veoma raznolike. Zapadni dio kontinenta suočiće se sa potpuno drugačijom situacijom: u planinskim regionima zapadne Irske, Škotske i jugozapadne Norveške moglo bi da padne više od 150 mm padavina u periodu do početka oktobra.

Prema dostupnim informacijama, vreli talas bi mogao da se zadrži do početka oktobra, dok će topao vazduh nastaviti da se kreće dalje ka sjeveru i istoku.