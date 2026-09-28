Sunčan dan pred nama, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni

U svim dijelovima BiH danas će biti sunčano i još toplije vrijeme, uz lokalno malu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dnevna temperatura vazduha od 20 do 27, a u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni vjetar. U Hercegovini će tokom dana duvati južni vjetar, a uveče umjerena bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno sunčano vrijeme, samo ponegdje po kotlinama i uz riječne ima magle.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac i Bjelašnica tri, Drvar četiri, Drinić, Šipovo i Livno pet, Gacko, Ribnik, Han Pijesak, Čemerno i Sanski Most šest, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Bihać sedam, Banjaluka, Prijedor, Foča, Rudo, Srbac, Kalinovik i Novi Grad osam, Višegrad, Kneževo, Tuzla i Zenica devet, Sarajevo 10, Bijeljina, Doboj i Zvornik 11, Bileća 12, Mrakovica 13, Trebinje 15, Mostar 16 i Gradačac 17 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost na putevima u kotlinama, duž riječnih tokova i u višim predjelima, a vozačima se savjetuje oprez i zbog učestalih odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na snazi je izmjena saobraćaja na izgrađenom dijelu auto-puta Rača-Bijeljina zbog privremenog priključenja na magistralnim put, na dionici granica sa Srbijom - Rača.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja su do 30 minuta.

U Banjaluci će od 18.00 so 21.00 čas večeras zbog otkrivanja spomenika Knezu Lazaru dći do izmjene u odvijanju saobraćaja za sva vozila, osim za vozila hitnih službi na magistralnom putu, te Bulevarom srpske vojske od Ulice Trive Amelice do kružne raskrsnice ulica Braće Pišteljića, Kneza Miloša i Ivana G. Kovačića.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Krupac-Bogatići radi sanacije cjevovoda malehidroelektrane Krupac, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače na strpljenje.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija jednom kolovoznom trakom, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se na alternativne pravce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH je za saobraćaj zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Na auto-putu dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, od 7.00 do časova saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku je izgradnja pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, zbog čega se na mjestima radova saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.