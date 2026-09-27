Aleksandar Vučić obratio se građanima ispred Predsjedništva Srbije, zahvalio im na dugogodišnjoj podršci i najavio zvanično podnošenje ostavke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima okupljenim ispred Predsjedništva, zahvalio im na podršci tokom prethodnih godina.

Vučić je saopštio da večeras podnosi ostavku na funkciju predsjednika Srbije, poručivši da pred Srbijom počinje novo poglavlje.

"Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikada ne postigne slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom sviješću i odlučnost da se ide naprijed", rekao je Vučić obrazlažući odluku.

On je naveo da je tokom godina provedenih na čelu države shvatio da napredak rijetko dolazi brzinom koju ljudi očekuju, kao i da vođstvo podrazumijeva donošenje teških odluka i odgovornost za svaku od njih.

"Mandat predsednika Republike zaslužuje se na direktnim izborima, bez kalkulacija, dogovora, pošteno i demokratski. Zahvalan sam građanima koji su u dva navrata svoje ljudsko poverenje u ogromnoj mjeri poklonili meni i na taj način mi podarili najuzvišeniju dužnost i odgovornost koju jedan čovjek može da dobije", rekao je.

Vidi opis Vučić se obratio građanima i saopštio da podnosi ostavku: "Došao je čas odluke, pred Srbijom je novo poglavlje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

"Danas je dan kada podnosim ostavku"

Vučić je potom direktno saopštio da odlazi sa funkcije predsjednika Srbije.

"Danas je dan, poštovani građani, kada podnosim ostavku i poslednji put u funkciji predsednika Republike pokušaću da vas ne gnjavim brojkama, ili bar ne ni upola onoliko koliko bih to mogao, već da kažem nekoliko riječi o novom poglavlju koje je pred Srbijom i šta je to što oni koji dobiju narodno povjerenje moraju da urade", rekao je Vučić.

Dužnost šefa države privremeno preuzima predsjednica raspuštene Narodne skupštine Ana Brnabić, koja će u v.d. stanju obavljati sve protokolarne i Ustavom predviđene obaveze predsjednika sve do izbora i proglašenja novog šefa države.

Prema najvišem pravnom aktu, predsjednica Skupštine je dužna da u ovakvoj situaciji raspiše i vanredne predsjedničke izbore.