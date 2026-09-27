Rusija šalje mošti srednjovjekovnog kneza vojnicima na front u Ukrajini

Ruska pravoslavna crkva poslala je dio moštiju srednjovjekovnog kneza Dmitrija Donskog ruskim vojnicima na front u Ukrajini.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ruska pravoslavna crkva poslala je dio moštiju Dmitrija Donskog ruskim vojnicima na front.

Riječ je o fragmentu desne ruke srednjovjekovnog moskovskog kneza i svetitelja.

Relikvija obilazi ruske vojne jedinice, uz vjerske obrede i poruke o duhovnoj podršci vojnicima.

Ruska pravoslavna crkva poslala je na front u Ukrajini dio moštiju srednjovjekovnog moskovskog kneza Dmitrija Donskog, u nastojanju da pruži duhovnu i moralnu podršku ruskim vojnicima.

Riječ je o fragmentu njegove desne ruke, odnosno ruke kojom je, prema crkvenom predanju, držao mač tokom čuvene Kulikovske bitke 1380. godine. Relikvija je početkom septembra poslata ruskim vojnicima na području Donjecke oblasti, a potom je počela da obilazi različite vojne baze i jedinice na frontu.

Dmitrij Donski bio je moskovski veliki knez koji je predvodio ruske snage u bici na Kulikovskom polju protiv vojske Zlatne Horde. Ruska pravoslavna crkva ga je proglasila svetiteljem, a u savremenoj Rusiji njegovo ime ima snažnu istorijsku i simboličku ulogu.

Mošti pronađene u Moskovskom Kremlju

Posmrtni ostaci Dmitrija Donskog pronađeni su tokom restauratorskih radova u Arhangelskom hramu u Moskovskom Kremlju.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin lično je pregledao pronađene ostatke i događaj opisao kao značajno istorijsko otkriće. Nakon toga je Ruska pravoslavna crkva odlučila da dio moštiju pošalje vojnicima koji učestvuju u ratu u Ukrajini.

Relikvija je izložena u ukrašenom kovčegu, a njeno prenošenje između vojnih jedinica prati niz vjerskih obreda. U Donjecku su održane i ceremonije kojima su prisustvovali sveštenici i pripadnici ruske vojske.

Crkva: Svetitelj je uz vojnike

Ruska pravoslavna crkva potez predstavlja kao način pružanja duhovne podrške vojnicima.

Crkveni predstavnici poručili su da će Dmitrij Donski na simboličan način biti uz ruske vojnike, podsjećajući na njegovu ulogu u bici na Kulikovskom polju.

Ovakvo povezivanje srednjovjekovne vojne pobjede sa savremenim ratom dio je šireg korištenja istorijskih i vjerskih simbola u ruskom javnom prostoru. Reuters navodi da Ruska pravoslavna crkva snažno podržava ruske akcije u Ukrajini, dok kritičari smatraju da se religijski simboli na ovaj način koriste za podršku državnom ratnom narativu.

The relics of Saint Dmitry Donskoy have arrived at the front lines of the Russian "East" Group of Forces to bolster morale, accompanied by the holding of religious services and the distribution of crosses to the troops.pic.twitter.com/6PYrYf5MSG — MOSCOW NEWS (@MOSCOW_EN)September 20, 2026

"Mobilizujući mit"

CNN u svojoj analizi ovaj fenomen posmatra kroz odnos religije, istorije i ruskog nacionalnog identiteta.

Stručnjaci za rusko pravoslavlje navode da se figura Dmitrija Donskog na ovaj način povezuje sa savremenim ratom, čime se stvara istorijska paralela između srednjovjekovnih bitaka i današnjeg sukoba.

Jedan od ruskih vojnika s kojima je razgovarano potez je opisao kao veoma neuobičajen način pružanja podrške vojsci, dok drugi navode da im prisustvo sveštenika, molitva i vjerski obredi pružaju moralnu podršku.

Slanje moštiju na front dolazi u trenutku kada rat u Ukrajini ulazi u novu zimu, dok Rusija i Ukrajina nastavljaju borbe i međusobne napade.

(CNN/MONDO)