Višković najavio pravnu akciju: “U ponedjeljak ću podnijeti tužbu za klevetu protiv Perice Stanića”

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković najavio je da će podnijeti tužbu za klevetu protiv Perice Stanića, nekadašnjeg direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa) i člana Predsjedništva PSS.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Perica Stanić, kao visokopozicionirani pripadnik bezbjednosnih službi na nivou Republike Srpske i BiH, zna kakva je procedura imenovanja šefa i članova obezbjeđenja štićenih ličnosti i da iznošenjem nepotpunih informacija u javnost nanosi štetu lično meni i mojoj porodici, zbog čega ću već u ponedjeljak podnijeti tužbu za klevetu", naveo je Višković u saopštenju.

Višković je ponovio da je po saznanjima Ministarstva unutrašnjih poslova da se ime bivšeg šefa njegovog obezbjeđenja Milana Vulinovića, pojavilo u određenim komunikacijama na određenim aplikacijama, on istog momenta udaljen sa pozicije i iz njegovog okruženja.

"Sa žaljenjem moram da konstatujem da je uvijek bilo i biće ljudi, koji žele da zloupotrebe sistem, ali po prvim saznanjima i raspoloživim informacijama o tome, MUP preduzima mjere i radnje protiv takvih, kako bi i na taj način poslali poruku da niko nije nedodirljiv i iznad zakona, te da neće nikom dozvoliti da zloupotrebljava ugled i položaj jedne od najvažnijih institucija Republike Srpske, a to je bez sumnje MUP", istakao je Višković.

On je još jednom pozvao nadležne institucije, u ovom slučaju Tužilaštvo, da ovaj slučaj dovedu do kraja.

"Zloupotrebom javnosti i iznošenjem nepotpunih informacija i to u finišu izborne kampanje, pokušava se nanijeti šteta meni lično i mojoj porodici", zaključio je Višković.

Član Predsjedništva PSS-a Perica Stanić rekao je ranije da najnovije informacije o istrazi u kojoj se pominje nekadašnji šef obezbjeđenja bivšeg premijera Republike Srpske Radovana Viškovića otvaraju ozbiljna pitanja o mogućoj zloupotrebi službenih resursa.

(Mondo)