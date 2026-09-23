Višković o Vulinoviću: Udaljen je iz mog obezbjeđenja čim se njegovo ime pojavilo u određenim aplikacijama

Radovan Višković rekao je da je Milan Vulinović udaljen iz njegovog obezbjeđenja čim je saznao da se njegovo ime pojavljuje u određenim komunikacijama.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković saopštio je da je Milan Vulinović, šef obezbjeđenja dok je obavljao poslove predsjednika Vlade, udaljen sa poslova obezbjeđenja i iz njegovog okruženja odmah po saznanju da se Vulinovićevo ime pojavilo u određenim komunikacijama na određenim aplikacijama.

Višković je naglasio da je reagovao uvijek i u bilo kojoj prilici, poslovima i funkcijama, koje je obavljao, a po saznanju da bilo ko i na bilo koji način zloupotrebljava sistem, saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske".

Prema njegovim riječima, tako je bilo i u slučaju Vulinovića, koji je kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske određen za šefa obezbjeđenja, dok je obavljao poslove predsjednika Vlade Republike Srpske.

"Nažalost, uvijek je bilo i biće ljudi koji pokušavaju zloupotrijebiti sistem, ali svjedoci smo da MUP Republike Srpske radi svoj posao i šalje jasnu poruku da nema nedodirljivih i da nikome neće dozvoliti da zloupotrebljava položaj i ugled jedne od najvažnijih institucija Republike Srpske", ukazao je Višković.

On je pozvao nadležne pravosudne institucije da ovaj slučaj dovedu do kraja.

"S obzirom da se nalazimo u završnici izborne kampanje u Republici Srpskoj i iz poštovanja prema glasačima, kojima se obraćamo, zamolio bih sve učesnike u kampanji da u javnost iznose provjerene informacije, činjenice i argumente", dodao je Višković.

Udaljen nakon javne prozivke Perice Stanića

Podsjetimo, Milan Vulinović, zvani Mike, osumnjičen je za organizovani kriminal i neovlašteni promet opojnim drogama, a prema navodima iz izvještaja Policijske uprave Doboj, drogu je navodno prevozio koristeći službena vozila i policijske rotacije.

Prema dokumentaciji koju je objavio CAPITAL, Tužilaštvo BiH je, u saradnji sa Graničnom policijom BiH, analizom komunikacija sa aplikacije SKY ECC dokumentovalo više datuma na kojima se Vulinović dovodi u vezu sa prelaskom granice uz korištenje službenog vozila i rotacije.

Navodi se da pojedini datumi sežu do januara i marta 2020. godine.

Vulinović je u maju prošle godine premješten iz obezbjeđenja predsjednika Vlade Republike Srpske na radno mjesto u Centru za obuku MUP-a Republike Srpske u Zalužanima.

Nakon toga je 29. maja suspendovan. Do suspenzije je došlo nekoliko dana nakon što je bivši direktor SIPA Perica Stanić javno postavio pitanje da li su službena vozila Vlade Republike Srpske i bivšeg premijera korištena za prevoz kokaina i da li su takvi transporti obavljani preko granice uz policijsku pratnju i korištenje zvučne i svjetlosne signalizacije.