Kinezi grade auto-put Bijeljina–Brčko: Ugovor vrijedan 347 miliona KM

Autor Nikolina Damjanić
1

Radovan Višković i Li Gang potpisali finansijski ugovor za izgradnju 17 km dionice auto-puta Bijeljina–Brčko, sa rokom realizacije od 60 mjeseci.

Kinezi grade autoput Bijeljina Brčko Izvor: Milomir Savić/Srna

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković i direktor kineske kompanije "Čajnaoversiz" Li Gang potpisali su danas u Banjaluci finansijski dio ugovora o izgradnji dionice auto-puta od Bijeljine do Brčkog dužine 17 kilometara, a rok za realizaciju projekta je 60 mjeseci.

Ukupna vrijednost ponude grupe ponuđača iznosi oko 347 miliona KM, od čega je vrijednost za projektovanje i izvođenje radova oko 275 miliona KM bez PDV-a, navodi se u obrazloženju potpisanog ugovora.

Nakon potpisivanja ugovora, Višković je rekao novinarima da je ovo veliki dan za Republiku Srpsku i za preduzeće "Autoputevi Repiblike Srpske", te da je ovo šesti u nizu projekata koji Kinezi rade u Srpskoj.

"Republika Srpska početkom proljeća ulazi u ozbiljan investicioni ciklus. Oko tri godine trajali su pregovori i uspjeli smo da ih privedemo kraju i da u Novu godinu uđemo sa investicijama", istakao je Višković.

On je podsjetio da je prije sedam dana potpisan finansijski ugovor za dionicu auto-puta od Vukosavlja do Brčkog koji okvirno košta oko 650 miliona KM bez PDV-a, ističući da su u posljednjih sedam dana sa kineskim parterima postigli dva veoma važna sporazuma vrijedna oko milijardu KM, što je veliki rezultat za Republiku Srpsku.

Višković je zahvalio Vladi Kine za sve projekte koje rade u Republici Srpskoj.

Li je rekao novinarima da je ovaj projekat od strateškog značaja za Republiku Srpsku, da će njegova gradnja podstaći regionali ekonomski razvoj i saobraćajnu povezanost, što će građanima značiti efikasnije putovanje, a istovremeno imati i veliki značaj za lokalni razvoj.

"Danas je važan dan za `Autoputeve Srpske`. Kineske banke potpisuju ugovor o kreditu, što znači da projekat uskoro ulazi u fazu implementacije", istakao je Li.

Radovan Višković autoput Bijeljina Brčko

Još iz INFO

Sveti oci

5 godina 17km puta....najravniji dio zemlje... koliko bi se onda Foča Sarajevo pravio...256mjeseci?

