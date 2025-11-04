logo
Tužilaštvo obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića za napad na ustavni poredak

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
Tužilaštvo BiH obustavilo je istragu za napad na ustavni poredak protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića.

Zaustavljena istraga protiv dodika, viškovića i stevandića Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u martu saopštilo da od decembra sprovode istražne radnje zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo napad na ustavni poredak BiH.

Istraga je ubrzana nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona. Ustavni sud BiH je sve donesene zakone stavio van snage, a zatim je i Narodna skupština Republike Srpske i sama povukla sve zakone u oktobru.

Rezultat odluke NSRS da povuče svoje zakone jeste ukidanje sankcija Miloradu Dodiku kao i ljudima i kompanijama koje su mu bliske.

Milorad Dodik Nenad Stevandić Radovan Višković istraga

