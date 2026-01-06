Amerika povukla šok potez nakon hapšenja Madura: Niko nije očekivao ovakav preokret

Američko Ministarstvo pravde odustalo je od optužbe da je Nikolas Maduro vođa narkokartela poznatog kao Kartel de los Soles.

Američko Ministarstvo pravde odustalo je od ključne i kontroverzne tvrdnje koju je Trampova administracija godinama koristila protiv venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura – optužbe da je on vođa narkokartela poznatog kao Kartel de los Soles.

Ta optužba bila je temelj optužnice iz 2020. godine i poslužila je kao opravdanje da se ta grupa proglasi terorističkom organizacijom, prvo od strane Ministarstva finansija 2025. godine, a potom i Stejt departmenta pod vođstvom Marka Rubija, piše The New York Times.

Međutim, stručnjaci za Latinsku Ameriku dugo su upozoravali da Kartel de los Soles nije stvarna organizacija, već kolokvijalni izraz koji su venecuelanski mediji skovali još devedesetih godina za opis korumpiranih zvaničnika koji zarađuju na trgovini drogom.

Čini se da je Ministarstvo pravde sada i samo prihvatilo tu činjenicu, objavivši u subotu, nakon hapšenja Madura, izmijenjenu optužnicu koja prećutno ispravlja ranije navode.

Od stvarne organizacije do "kulture korupcije"

Iako tužioci i dalje terete Madura za učešće u zavjeri za trgovinu drogom, odustali su od tvrdnje da je Kartel de los Soles formalna, hijerarhijski organizovana grupa. Revidirana optužnica sada ga opisuje kao "sistem pokroviteljstva" i "kulturu korupcije" podstaknutu novcem od narkotika.

Promjena je najuočljivija u brojkama: dok se stara optužnica na Kartel de los Soles pozivala čak 32 puta, opisujući Madura kao njegovog vođu, nova ga pominje samo dva puta. U novoj verziji navodi se da je Maduro, baš kao i njegov prethodnik Ugo Čavez, učestvovao u održavanju i zaštiti tog koruptivnog sistema.

"Dobit od trgovine drogom i zaštite partnera u trgovini drogom sliva se ka korumpiranim civilnim, vojnim i obavještajnim zvaničnicima nižeg i srednjeg ranga, koji djeluju u sistemu pokroviteljstva kojim upravljaju oni na vrhu – nazvanom Kartel de los Soles ili Kartel Sunca, što je referenca na sunčane insignije pričvršćene na uniforme visokih venecuelanskih vojnih zvaničnika", pojašnjava se u novoj optužnici.

