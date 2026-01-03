Podignuta optužnica protiv Madura: Evo za šta SAD terete predsjednika Venecuele

Američka ministarka pravde navela je optužnicu protiv Madura kojom se tereti za "zavjeru u vezi sa narkoterorizmom, zavjeru za uvoz kokaina, posjedovanje mitraljeza i eksplozivnih naprava i zavjeru za posjedovanje mitraljeza i eksplozivnih naprava protiv SAD".

Američka ministarka pravde Pem Bondi izjavila je da će Nikolas Maduro "uskoro iskusiti punu silu američkog pravosuđa na američkom tlu, pred američkim sudovima" nakon što je uhapšen u Venecueli.

Za šta SAD tereti Nikolasa Madura?

Bondi je na društvenim mrežama navela optužnicu protiv Madura kojom se tereti za "zavjeru u vezi sa narkoterorizmom, zavjeru za uvoz kokaina, posjedovanje mitraljeza i eksplozivnih naprava i zavjeru za posjedovanje mitraljeza i eksplozivnih naprava protiv Sjedinjenih Država", piše CNN.

Maduro je bio optužen od strane Južnog distrikta Njujorka još 2020. godine.

Bondi je zahvalila Trampu i američkoj vojsci, koja je, kako je rekla, "izvela nevjerovatnu i izuzetno uspješnu misiju hapšenja ove dvojice navodnih međunarodnih trgovaca narkoticima."

Eksplozije u Venecueli, Maduro zarobljen

Podsjetimo, prve eksplozije odjeknule su Venecuelom oko 1.50 časova po lokalnom vremenu. Nakon toga uslijedio je još niz detonacija, dok su Karakas nadlijetali avioni.

Vlada Venecuele proglasila je vanredno stanje nakon što je optužila SAD za napad na civilne i vojne objekte. Vojska je izašla na ulice, a građani su pozvani na mobilizaciju.

Predsjednik Donald Tramp dao je američkoj vojsci zeleno svjetlo za izvođenje vazdušnih udara u Venecueli nekoliko dana prije same operacije. Vojni zvaničnici su razmatrali sprovođenje misije na Božić, ali su američki vazdušni napadi u Nigeriji na ciljeve Islamske države (ISIL) dobili prioritet.

Tramp se oglasio nakon napada na Venecuelu i poručio da je predsednik te zemlje Nikolas Maduro "zarobljen i izbačen iz zemlje".

Potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da se mjesto boravka predsjednika Nikolasa Madura i prve dame Silije Flores još uvijek ne zna. Navela je da zahtijevaju hitan dokaz da je Maduro živ.

Državni sekretar Marko Rubio tvrdi da je Nikolas Maduro uhapšen kako bi odgovarao pred sudom u SAD.

Prema informacijama iz Vašingtona, Maduro i njegova supruga su uhapšeni u operaciji američkih specijalnih snaga, nakon čega su prebačeni iz Venezuele u SAD. Rubio je potvrdio da će se Maduru suditi, najverovatnije po optužbama za krijumčarenje droge.

