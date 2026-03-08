logo
Cijene dizela u FBiH od 2,41 do 2,96 KM: Razlike između pumpi i do 0,50 KM po litru

Cijene dizela u FBiH od 2,41 do 2,96 KM: Razlike između pumpi i do 0,50 KM po litru

Autor Haris Krhalić
0

U Federaciji BiH (FBiH), u cilju zaštite potrošača i stabilizacije tržišta, na snazi ostaju mjere ograničenja marži na naftne derivate, saopšteno je iz Federalnog ministarstva trgovine.

Benzinska pumpa Izvor: Slaven Petković - Mondo

Za trgovinu na veliko propisana je maksimalna marža od 0,06 KM po litru, dok je za trgovinu na malo taj iznos ograničen na 0,25 KM po litru.

Resorno ministarstvo pozvalo je građane da koriste mobilnu aplikaciju "FMT FBiH oil", koja omogućava praćenje cijena na pumpama u realnom vremenu.

U saopštenju Federalnog ministarstva trgovine navodi se da se maloprodajne cijene dizelskog goriva /BAS EN 590/ na benzinskim pumpama u Federaciji BiH /FBiH/ kreću u rasponu od 2,41 do 2,96 KM po litru, uz primjetne razlike od čak 0,50 KM po litru između različitih prodajnih mjesta.

Iz Ministarstva pojašnjavaju kako su ove razlike rezultat primjene mjera o ograničenju marži budući da se zalihe nabavljene po ranijim nabavnim cijenama prodaju po starim cjenovnicima, dok se nove isporuke formiraju prema aktuelnim ulaznim troškovima, javljaju federalni mediji.

