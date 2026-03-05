Inspekcija pojačava kontrole cijena goriva u Republici Srpskoj

Republička tržišna inspekcija pojačaće kontrole formiranja cijena tečnih naftnih goriva u Republici Srpskoj zbog rasta cijena energenata na svjetskom tržištu, koji se već odražava i na maloprodajne cijene.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Posebna pažnja biće usmjerena na poštovanje propisanih marži prilikom formiranja cijena.

Prema važećoj Uredbi o ograničavanju marže, trgovcima koji se bave veleprodajom naftnih derivata dozvoljena je maksimalna marža od 0,06 KM po litru, dok je za trgovce u maloprodaji propisana maksimalna marža od 0,25 KM po litru.

Iz inspekcije navode da tokom protekle godine nisu zabilježene veće nepravilnosti u formiranju cijena goriva, te da su se trgovci uglavnom pridržavali propisanih marži, zbog čega je stanje na tržištu bilo stabilno.

Međutim, zbog trenutnih globalnih okolnosti moguće je očekivati da će promjene na svjetskom tržištu uticati i na tržište Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Kako pojašnjavaju, konačna maloprodajna cijena zavisi od nabavne cijene goriva, na koju se obračunava propisana marža.

Ukoliko nabavna cijena poraste, raste i konačna maloprodajna cijena. S druge strane, za gorivo koje se već nalazi na zalihama i koje je nabavljeno po nižim cijenama, marža se obračunava na tadašnju nabavnu cijenu.

Inspekcija podsjeća trgovce da su za nepoštovanje propisanih marži predviđene novčane kazne od 10.000 KM za privredno društvo i 5.000 KM za odgovorno lice u firmi.

Republička tržišna inspekcija ističe da svakodnevno kontroliše formiranje cijena goriva i da će pratiti stanje na tržištu te, u skladu sa razvojem situacije, prilagođavati intenzitet kontrola.