Nova šansa: Let sa državljanima BiH iz Dubaija planiran za poslijepodne

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Kompanija "Flaj Dubai" potvrdila je da će danas u popodnevnim časovima biti realizovan let iz Dubaija za Sarajevo sa državljanima BiH, izjavio je Ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Bojan Đokić.

Let sa državljanima BiH iz Dubaija planiran za poslijepodne Izvor: Shutterstock

"Let je planiran u 15.45 časova. Trenutno se kontaktiraju putnici", rekao je Đokić.

Đokić je ranije rekao da je riječ o državljanima BiH koji su ostali u tranzitu u momentu kad su počeli sukobi na Bliskom istoku, kao i oni koji su imali planirano vraćanje u subotu i ponedjeljak za Sarajevo.

Let iz Dubaija za Sarajevo bio je planiran juče, ali je otkazan.

Podsjećamo, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković juče je rekao da je pokrenuta procedura organizovanja čarter letova kako bi se krenulo sa evakuacijom državljana BiH sa Bliskog istoka.

Od juče smo prikupili veliki broj ponuda za čarter letove. Komunicirao sam sa Borjanom Krišto i sa Stašom Košarcem. Dobili smo neke povoljne ponude od Fly Dubaija za direktne letove iz Dubaija. Očekujem da ćemo sutra na sjednici Savjeta ministara odobriti sredstva iz rezervi da isfinansiramo nekoliko čarter letova koji bi nam bili sigurniji", rekao je on.

let Dubai BiH

