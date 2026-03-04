Još nema odgovora Grada: Mještani Rosulja protiv plana "Malta 1" i gradnje 16 zgrada

Gradska uprava Banjaluka ni nakon više od dva mjeseca nije odgovorila na zaključke Zbora građana Mjesne zajednice Rosulje, čime je, kako navode iz inicijative „Sačuvajmo Rosulje“, prekršila odredbe Statuta Grada.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Zbor građana sazvan je 16. decembra 2025. godine na zahtjev mještana okupljenih oko inicijative, a u organizaciji Savjeta Mjesne zajednice Rosulje. Na tom skupu jednoglasno je odbačen Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Malta 1“.

Dva usvojena zaključka dostavljena su 22. decembra 2025. godine na protokol Gradske uprave. Prvim zaključkom mještani su u potpunosti odbacili Nacrt izmjene dijela RP „Malta 1“ i zatražili njegovo povlačenje iz procedure. Drugim su zahtijevali da se u novi Urbanistički plan Grada Banjaluka naselje Rosulje definiše kao zona humanog porodičnog stanovanja, maksimalne spratnosti P+2 i sa odgovarajućom gustinom naseljenosti.

"Prema članu 103. Statuta Grada, nadležni organi su dužni da najkasnije u roku od 60 dana od prijema razmotre zaključke Zbora građana i obavijeste Zbor o svom stavu, odnosno preduzetim mjerama. Međutim, ni nakon 70 dana odgovor nije dostavljen", naveli su u objavi na mrežma.

Iz inicijative „Sačuvajmo Rosulje“ ocjenjuju da ignorisanje zaključaka predstavlja svjesno zanemarivanje lokalnog oblika neposredne demokratije i kršenje sopstvenog „gradskog ustava“, što, kako navode, stvara osjećaj pravne nesigurnosti i nadmoći administracije nad voljom građana.

Mještani se protive planiranoj izgradnji 16 novih stambenih zgrada u mirnom dijelu naselja, u blizini Osnovna škola Aleksa Šantić. Smatraju da se ključne odluke o regulacionim planovima, koji trajno utiču na kvalitet života u naseljima, ne bi smjele donositi bez uvažavanja potreba lokalnog stanovništva.

Od Savjeta Mjesne zajednice Rosulje očekuju da uputi urgenciju Gradskoj upravi i zatraži pisani odgovor o preduzetim mjerama po zaključcima Zbora građana.