Mještani Rosulja odlučni: Predali više od 700 primjedbi na izmjenu Regulacionog plana

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Mještani banjalučkog naselja Rosulje podnijeli su više od 700 primjedbi na nacrt izmjene dijela regulacionog plana "Malta 1" kojim je predviđena izgradnja 16 stambenih zgrada u mirnom dijelu u blizini Osnovne škole "Aleksa Šantić".

Mještani Rosulja predali 700 primjedbi na regulacioni plan Izvor: Srna/Danijela Danojlić

U periodu javnog uvida koji je trajao do juče dostavljeno je više od 400 primjedbi u kancelariju Mjesne zajednice i oko 300 u Gradsku upravu, objavljeno je na Fejsbuk stranici "Sačuvajmo Rosulje".

Građani su u podnesenim primjedbama tražili da se planirana izmjena regulacionog plana u potpunosti povuče iz procedure, te da se Rosulje u budućem Urbanističkom planu grada uvrste kao naselje humanog porodičnog stanovanja.

Nakon okončanog javnog uvida, Gradska uprava ima zakonski rok od 30 dana da organizuje javnu raspravu o nacrtu izmjene dijela regulacionog plana "Malta 1", odnosno do 27. januara. 

Mještani Rosulja podržali su sugrađane iz naselja Obilićevo, koji će danas na javnoj raspravi iskazati protivljenje betonizaciji dijela tog naselja koje se planira kroz izmjenu RP „Obilićevo“.

(Mondo)

Tagovi

Rosulje Banjaluka Regulacioni plan

