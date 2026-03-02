Izrael nastavio sa vazdušnim udarima, žestoko napadnut Bejrut: Prijestonica Libana u plamenu (Video)

Izvršeni vazdušni napadi na Bejrut od strane Izraela.

Izvor: X/MonitorX99800/printscreen

Nekoliko vazdušnih udara pogodilo je južna predgrađa Bejruta nakon što je izraelska vojska najavila novi talas napada na mete Hezbolaha i izdala upozorenja za evakuaciju.

⚡️- Scenes from Beirut as Israel launches bunker busting bombs on the Lebanese capital.pic.twitter.com/CLr8Aimfna — Monitor (@MonitorX99800)March 2, 2026

Prema snimcima sa društvenih mreža, gusti oblaci dima dižu se iz pogođenog područja, dok državna televizija izvještava o četiri izraelska napada na južna predgrađa libanske prijestonice.

Napadi su se dogodili nakon što je Hezbolah u zoru ispalio rakete na Izrael.

Dopisnik BBC iz Bejruta javlja da se u gradu u okrugu Dahijeh, uporištu Hezbolaha, čula snažna eksplozija. Prema njenim riječima, eksplozija je bila toliko jaka da se činilo kao da se dogodila u samom centru prijestonice.

Istovremeno, preko razglasa iz američke ambasade u Avkaru čula su se upozorenja zaposlenima da potraže sklonište i udalje se od prozora.

(Index/MONDO)