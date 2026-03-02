logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izrael nastavio sa vazdušnim udarima, žestoko napadnut Bejrut: Prijestonica Libana u plamenu (Video)

Izrael nastavio sa vazdušnim udarima, žestoko napadnut Bejrut: Prijestonica Libana u plamenu (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Izvršeni vazdušni napadi na Bejrut od strane Izraela.

Izrael napao Bejrut Izvor: X/MonitorX99800/printscreen

Nekoliko vazdušnih udara pogodilo je južna predgrađa Bejruta nakon što je izraelska vojska najavila novi talas napada na mete Hezbolaha i izdala upozorenja za evakuaciju.

Prema snimcima sa društvenih mreža, gusti oblaci dima dižu se iz pogođenog područja, dok državna televizija izvještava o četiri izraelska napada na južna predgrađa libanske prijestonice.

Napadi su se dogodili nakon što je Hezbolah u zoru ispalio rakete na Izrael.

Dopisnik BBC iz Bejruta javlja da se u gradu u okrugu Dahijeh, uporištu Hezbolaha, čula snažna eksplozija. Prema njenim riječima, eksplozija je bila toliko jaka da se činilo kao da se dogodila u samom centru prijestonice.

Istovremeno, preko razglasa iz američke ambasade u Avkaru čula su se upozorenja zaposlenima da potraže sklonište i udalje se od prozora.

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izrael Bejrut

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ