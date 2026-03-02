logo
Blanuša: Ostajem kandidat SDS-a za predsjednika RS

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Srpske demokratska stranke, Branko Blanuša reagovao je na spekulacije da bi mogao odustati od kandidature za predsjednika Republike Srpske i ustupiti je Drašku Stanivukoviću, poručivši da ostaje zvanični kandidat svoje stranke za ovu funkciju.

Blanuša demantovao povlačenje: Ostajem kandidat SDS-a za predsjednika RS Izvor: SDS

Blanuša je na svojoj Fejsbuk stranici naveo da su organi stranke već donijeli konačnu odluku.

„Povodom bujice medijskih spekulacija u vezi sa kandidaturom za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim izborima, kratko i jasno želim ponoviti da su Skupština i Glavni odbor Srpske demokratske stranke jednoglasno donijeli odluku da sam kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske“, napisao je Blanuša.

Dodao je da kao predsjednik stranke ima obavezu da poštuje odluke najviših organa.

„Kao predsjedniku stranke, čast i obaveza mi je da poštujem i sprovodim odluke najviših organa stranke. Sve ostalo su spekulacije koje će najbolje demantovati vrijeme“, naveo je Blanuša.

Tagovi

SDS Branko Blanuša izbori

