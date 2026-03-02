logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Presječena cijev na gradilištu parohijskog doma u Banjaluci, centar grada bez vode (FOTO/VIDEO) 1

Presječena cijev na gradilištu parohijskog doma u Banjaluci, centar grada bez vode (FOTO/VIDEO)

Autor N.D. Izvor Nezavisne novine
1

Zbog presječene cijevi prilikom zemljanih radova na izgradnji parohijskog doma u Banjaluci, centar grada privremeno ostaje bez vode, saopštili su iz banjalučkog „Vodovoda“.

IMG_9876.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

„Problem će biti brzo riješen. Naše ekipe su na terenu i trenutno zatvaraju određene šahtove kako bi što manje područje ostalo bez vode dok popravljaju“, naveli su iz preduzeća za Nezavisne novine.

Stanovnicima se preporučuje da budu strpljivi dok traju radovi, a nadležni očekuju da snabdijevanje vodom bude uskoro potpuno normalizovano.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Podsjećamo, radovi na izgradnji parohijskog doma u centru Banjaluke počeli su prije nekoliko dana, a završetak je planiran do jula naredne godine (2027), što je navedeno na informativnoj tabli postavljenoj na gradilištu kod spomenika banu Milosavljeviću.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Parohijski dom Banjaluka vodovod

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Zemo

A čemu to služi u samom centru grada?

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ