Presječena cijev na gradilištu parohijskog doma u Banjaluci, centar grada bez vode (FOTO/VIDEO)

Zbog presječene cijevi prilikom zemljanih radova na izgradnji parohijskog doma u Banjaluci, centar grada privremeno ostaje bez vode, saopštili su iz banjalučkog „Vodovoda“.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

„Problem će biti brzo riješen. Naše ekipe su na terenu i trenutno zatvaraju određene šahtove kako bi što manje područje ostalo bez vode dok popravljaju“, naveli su iz preduzeća za Nezavisne novine.

Stanovnicima se preporučuje da budu strpljivi dok traju radovi, a nadležni očekuju da snabdijevanje vodom bude uskoro potpuno normalizovano.

Podsjećamo, radovi na izgradnji parohijskog doma u centru Banjaluke počeli su prije nekoliko dana, a završetak je planiran do jula naredne godine (2027), što je navedeno na informativnoj tabli postavljenoj na gradilištu kod spomenika banu Milosavljeviću.