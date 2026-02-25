Stanivuković reagovao na kritike oko izgradnje parohijskog doma i najavio planove za centar: "Srušićemo Eurosplet"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković reagovao je na brojne kritike građana povodom izgradnje parohijskog doma na mjestu tzv. „parkića“ u centru grada, poručivši da projekat neće smanjiti zelene površine, već doprinijeti uređenju i ljepšem izgledu tog prostora.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

On je naveo da razumije zabrinutost građana koji postavljaju pitanje gubitka zelenila, ističući da je riječ o legitimnoj dilemi, ali da je stvarna situacija drugačija.

Prema njegovim riječima, parohijski dom biće arhitektonski uklopljen u ambijent centra grada i dostojan lokacije na kojoj će se nalaziti.

Istovremeno je najavio rušenje zgrade „Eurospleta“ i pomoćnih montažnih objekata u blizini Banskog dvora i Palate predsjednika Republike Srpske, kako bi se tom prostoru vratila uređenost i estetska vrijednost.

„Ne dodajemo beton, već uklanjamo ruglo koje decenijama narušava izgled srca Banjaluke i vraćamo ovom prostoru dostojanstvo“, poručio je Stanivuković.

On je podsjetio i da je planirana izgradnja podzemne garaže na lokalitetu parkinga „Talija“, iznad koje će biti uređen park, pješačka zona, šetalište i trg sa spomenikom Petar I Karađorđević. Taj prostor biće funkcionalno povezan sa „parkićem“, čineći jedinstvenu urbanističku cjelinu.

„Kada sve saberemo, imaćemo više zelenila, više uređenog javnog prostora i centar grada na koji ćemo svi biti ponosni“, zaključio je gradonačelnik.

Na lokaciji u centru grada planirana je gradnja parohijskog doma koji će služiti kao prateći objekat uz Hram Hrista Spasitelja. Objekat će biti izgrađen na zelenoj površini na uglu kod šetališta Veselina Masleše, preko puta ugostiteljskog objekta „MacTire pub“. Za realizaciju projekta iz budžeta Republike Srpske obezbijeđeno je milion konvertibilnih maraka, a odluka o finansiranju donesena je u oktobru 2025. godine. Prostor je ograđen prije nekoliko dana, dok je početkom iskopa projekat ušao u konkretnu fazu realizacije.

Podsjećanja radi, prvobitno je bilo planirano da parohijski dom bude izgrađen unutar porte Hrama, ali se nakon oštrog protivljenja dijela stručne javnosti odustalo od tog rješenja i pristupilo traženju kompromisa. Odlučeno je da se dom gradi na parceli preko puta, a umjesto prvobitno planirane prizemne zgrade, biće izgrađen objekat sa prizemljem, dva sprata i potkrovljem.