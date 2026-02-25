logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanivuković reagovao na kritike oko izgradnje parohijskog doma i najavio planove za centar: "Srušićemo Eurosplet" 3

Stanivuković reagovao na kritike oko izgradnje parohijskog doma i najavio planove za centar: "Srušićemo Eurosplet"

Autor Nikolina Damjanić
3

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković reagovao je na brojne kritike građana povodom izgradnje parohijskog doma na mjestu tzv. „parkića“ u centru grada, poručivši da projekat neće smanjiti zelene površine, već doprinijeti uređenju i ljepšem izgledu tog prostora.

Počinju pripreme za izgradnju parohijskog doma Izvor: Slaven Petković - Mondo

On je naveo da razumije zabrinutost građana koji postavljaju pitanje gubitka zelenila, ističući da je riječ o legitimnoj dilemi, ali da je stvarna situacija drugačija.

Prema njegovim riječima, parohijski dom biće arhitektonski uklopljen u ambijent centra grada i dostojan lokacije na kojoj će se nalaziti.

Istovremeno je najavio rušenje zgrade „Eurospleta“ i pomoćnih montažnih objekata u blizini Banskog dvora i Palate predsjednika Republike Srpske, kako bi se tom prostoru vratila uređenost i estetska vrijednost.

„Ne dodajemo beton, već uklanjamo ruglo koje decenijama narušava izgled srca Banjaluke i vraćamo ovom prostoru dostojanstvo“, poručio je Stanivuković.

On je podsjetio i da je planirana izgradnja podzemne garaže na lokalitetu parkinga „Talija“, iznad koje će biti uređen park, pješačka zona, šetalište i trg sa spomenikom Petar I Karađorđević. Taj prostor biće funkcionalno povezan sa „parkićem“, čineći jedinstvenu urbanističku cjelinu.

„Kada sve saberemo, imaćemo više zelenila, više uređenog javnog prostora i centar grada na koji ćemo svi biti ponosni“, zaključio je gradonačelnik.

Na lokaciji u centru grada planirana je gradnja parohijskog doma koji će služiti kao prateći objekat uz Hram Hrista Spasitelja. Objekat će biti izgrađen na zelenoj površini na uglu kod šetališta Veselina Masleše, preko puta ugostiteljskog objekta „MacTire pub“. Za realizaciju projekta iz budžeta Republike Srpske obezbijeđeno je milion konvertibilnih maraka, a odluka o finansiranju donesena je u oktobru 2025. godine. Prostor je ograđen prije nekoliko dana, dok je početkom iskopa projekat ušao u konkretnu fazu realizacije.

Podsjećanja radi, prvobitno je bilo planirano da parohijski dom bude izgrađen unutar porte Hrama, ali se nakon oštrog protivljenja dijela stručne javnosti odustalo od tog rješenja i pristupilo traženju kompromisa. Odlučeno je da se dom gradi na parceli preko puta, a umjesto prvobitno planirane prizemne zgrade, biće izgrađen objekat sa prizemljem, dva sprata i potkrovljem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Parohijski dom Draško Stanivuković

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Maki

Samo ruši ti si Bog sada, sve možeš rušiti i graditi šta hoćeš. Ali nećeš dugo, uskoro su izbori

Mnk

Napravite im zemunice sa lift ispod hrama da im je sto blize. Jadnici puno rade pa se zamaraju. Treba nakon teskog i mucnog dana jos hodati do hrama da bi jadnoj sirotinji pokazali kao su veliko dusni.

Jaaa

Trebalo je popovima napraviti sobe u hramu da se ne zamaraju, bože mi oprosti, čij u porti. I ovo u centru je bezveze, većina ih vozi dobre automobile, mogu otići do periferije

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ