Addiko Bank Banja Luka prva u BiH osvojila prestižan Equal Pay Champion sertifikat

Addiko Bank Banja Luka zadovoljila je sve kriterijume prestižnog Equal Pay Champion sertifikata i time postala prva kompanija u Bosni i Hercegovini koja je ponijela ovo priznanje.

Sertifikat dodjeljuje SELECTIO Grupa, vodeća regionalna grupacija za savjetovanje u oblasti ljudskih resursa, a namijenjen je poslodavcima koji se strateški i dosljedno zalažu za ravnopravnost, pravednost i jednakost u svojim organizacijama. Ovim priznanjem banka se svrstala među evropske predvodnike u oblasti jednakosti plata i transparentnog upravljanja ljudskim resursima.

Kompanije koje nose Equal Pay Champion sertifikat pokazuju da se temom raznolikosti, jednakosti i inkluzije bave sistematski i dugoročno, kroz mjerljive pokazatelje, čime direktno utiču na otpornost, inovativnost i privlačnost kao poslodavci. Nosioci ovog sertifikata se prepoznaju kao oni koji posjeduju i unapređuju prakse koje im omogućavaju da postignu ravnopravnost, pravednost i jednakost u svojoj organizaciji. Naglasak je na aktivnom podsticanju inkluzivne organizacijske kulture koja omogućava jednake prilike za sve.

„Ovaj sertifikat je prirodan nastavak našeg puta — u prethodne dvije godine smo kroz kroz Employer Partner sertifikat potvrđivali naš visok nivo HR standarda, razvoja zaposlenih i korporativne kulture a sada smo kroz Equal Pay Champion sertifikat potvrdili da raznolikost, jednakost i inkluzija kod nas nije inicijativa, nego strateško opredjeljenje i svakodnevnica. Ovo priznanje nam daje novu energiju da nastavimo njegovati radno okruženje koje cijeni raznolikost timova, omogućava pravedan pristup mogućnostima i njeguje kulturu u kojoj se svako može razvijati u skladu sa svojim potencijalom. Zadovoljstvo je biti član Addiko tima koji se razvija putem najboljih praksi i formira radna okruženja za budućnost“, izjavila je Rada Stanetić, direktorica Odjela Uprave, razvoja ljudi i korporativne kulture.

Dodjela Equal Pay Champion sertifikata održana je 13. marta u Zagrebu, gdje je SELECTIO Grupa okupila renomiranu zajednicu stručnjaka koja se bavi upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala. Na svečanosti su uručeni sertifikati organizacijama koje su se istakle u smanjivanju razlika u platama i razvoju inkluzivne poslovne kulture, a prvi nosilac sertifikata iz Bosne i Hercegovine je Addiko Bank Banja Luka.

“Kompanije koje sistemski razvijaju inkluzivno okruženje i upravljaju talentima bez rodnih predrasuda dugoročno su otpornije, inovativnije i uspješnije. Equal Pay Champion certifikat usmjeren je upravo na preispitivanje zrelosti HR procesa koji osiguravaju jednakost prilika u organizaciji. Kompanije koje imaju ovaj certifikat kroz konkretne i mjerljive pokazatelje potvrđuju da se temom rodne ravnoteže bave sistemski i dugoročno čime direktno utiču na vrijednost kompanije i privlačnost radnog mjesta“, pojasnila je Ema Buković, viša konzultantica i voditeljica projekta Equal Pay Champion iz SELECTIO Grupe.

Sertifikat Equal Pay Champion predstavlja ključni korak u izgradnji transparentnih sistema plata za poslodavce širom regije, posebno pred nadolazećim regulatornim zahtjevima za transparentnost i jednakost plata.

Ovim priznanjem Addiko Bank Banja Luka prepoznaje stratešku vrijednost ulaganja u ravnopravnost i inkluziju, postavljajući standarde koji mogu poslužiti kao inspiracija za radna okruženja i organizacijske kulture budućnosti.

