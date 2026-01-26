Posebna ponuda Addiko banke Banja Luka: Kredit za penzionere bez troškova obrade i uz prvu ratu na poklon

Kalendar bilježi posljednje dane najdužeg mjeseca u godini, a zajedno s njima i finansijske izdatke prazničnog perioda.

Kraj januara donosi nove planove, nameće situacije i otvara potrebe koje traže rješenja. Penzioneri su među onima koji najviše osjete teret prazničnih troškova, a Addiko banka Banja Luka im u ovom periodu nudi posebnu ponudu kredita do 30.000 KM uz prvu ratu na poklon, kao podršku i rasterećenje na početku godine.

Kredit za penzionere odobrava se uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, što penzionerima pruža sigurnost i stabilnost u planiranju troškova. Posebna pogodnost je što se kredit može dobiti bez troškova obrade i bez obaveze prenosa penzije u Addiko banku.

Zahtjev se podnosi jednostavno, dovoljna je samo lična karta. Maksimalan iznos kredita je 30.000 KM, a prva rata je na poklon, što penzionerima predstavlja direktno rasterećenje kućnog budžeta na kraju januara.

„Naš cilj je da penzionerima olakšamo početak godine i pružimo sigurnost u finansijskim odlukama. Poklanjamo im prvu ratu kredita, jer znamo da je kraj januara najteži dio godine kada se najviše osjete praznični troškovi. Upravo zato smo pripremili kreditnu ponudu koja je jednostavna, bez troškova obrade i bez obaveze prenosa penzije, a kolege u poslovnicama stoje na raspolaganju za sva pitanja i podršku“, izjavila je Sanja Babić, direktor Odjela upravljanja prodajom za Retail klijente u Addiko banci Banja Luka.

Posebna ponuda traje do 31. januara, a penzioneri imaju priliku da kraj najdužeg mjeseca pretvore u novi početak i obezbijede sredstva za planove koje su odlagali.

Sve informacije dostupne su na web stranici addiko-rs.ba ili putem Addiko kontakt centra na broj 051 951 000.