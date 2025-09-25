Addiko Bank a.d. Banja Luka: Jedna karta za sve životne situacije – aplicirajte za kredit samo s ličnom

Kada planovi zatraže podršku, dovoljno je imati ličnu kartu i pouzdanog partnera koji razumije potrebe klijenta.

Addiko Bank a.d. Banja Luka kreirala je kreditnu ponudu koja klijentima samo uz ličnu kartu i jednu posjetu banci otvara vrata brzim i jednostavnim finansijskim rješenjima, osmišljenim da olakšaju svakodnevne životne odluke.

Uz samo jednu posjetu poslovnici i ličnu kartu, klijenti koji ispunjavaju uslove kreditiranja u Addiko Bank Banja Luka mogu aplicirati za gotovinski kredit do 4.000 KM, sa rokom otplate do 48 mjeseci, fiksnom kamatnom stopom i bez naknade za obradu kredita. Bez dodatne dokumentacije. Bez prenosa plate. Bez komplikacija.

Dodatnu fleksibilnost u svakodnevnim troškovima, donosi i Addiko Mastercard kreditna kartica, koja omogućava kupovinu na rate i pametnu raspodjelu budžeta. Uz Addiko Mastercard 3 u 1 kreditnu karticu klijenti mogu podijeliti iznos do 1.000 KM na do 24 rate, ostvariti odgođeno plaćanje do 45 dana bez kamate, te plaćati samo 5% od ukupnog mjesečnog duga.

"Naš cilj je da budemo partner koji ne komplikuje, već pojednostavljuje. Zato smo omogućili da klijenti koji ispunjavaju uslove kreditiranja dobiju gotovinski kredit do 4.000 KM uz fiksnu kamatnu stopu, bez naknade za obradu i bez obaveze prenosa plate, i to samo uz ličnu kartu i jedan dolazak u poslovnicu banke", – izjavila je Sanja Babić, direktor Odjel upravljanja prodajom za retail klijente.

Ponuda je dostupna postojećim i novim klijentima banke. Klijenti mogu aplicirati online ili u najbližoj poslovnici, te saznati više o ovoj ponudi putem linka. Za one koji žele napraviti veći korak ka svojim ciljevima Addiko banka Banja Luka u okviru svoje redovne ponude nudi kredit do 50.000 KM, dok je maksimalni rok otplate 120 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu. Više informacija o redovnoj ponudi pronađite na linku.