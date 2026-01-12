Uhapšen muškarac sa Pala: Više puta udario u vozilo u kojem je bio Aca Lukas

Muškarac N. M. sa Pala uhapšen je zbog sumnje da je vozilom „pasat“ na magistralnom putu Ljubogošta-Podromanija više puta udario u „rendž rover“ u kojem je bio vozač J. J. i pjevač Aca Lukas, izazvavši osjećaj ugroženosti kod putnika.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevu su naveli da je vozilo "pasat" vlasništvo pravnog lica sa Pala, kojim je vozač N. M. više puta udario u zadnji dio vozila "rendž rover" vlasništvo pravnog lica iz Podgorice.

Osim osjećaja ugroženosti kod lica u vozilu, na "rendž roveru" su nastala i oštećenja.

Uhapšeni N. M. sa Pala sumnjiči se da je da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

O svemu je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo kojem će uhapšeni danas biti predat uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Rad na premetu se nastavlja.

Podsjećamo, pjevač se juče oglasio na Instagramu, tvrdeći da je nakon nastupa na Jahorini bio žrtva pokušaja ubistva.

„Poslije nastupa na Jahorini noćas, pokušali su da ubiju mene i mog vozača, jedva smo izvukli žive glave. Pokušali su da nas ubiju“, napisao je Lukas.