Aca Lukas optužio Nedeljka Eleka za pokušaj ubistva, opisao "potjeru" od Jahorine do Sokoca

Aca Lukas opisao dramu koju je, prema sopstvenim tvrdnjama, proživio po povratku sa Jahorine, gdje je nastupao

Lukas navodi da je na putu ka Srbiji bio meta ozbiljnog napada, koji karakteriše kao pokušaj ubistva. Prema Lukasovim riječima, incident se dogodio nakon što je sa svojim vozačem krenuo iz hotela na Jahorini ka Srbiji.

"Pjevao sam na privatnoj zabavi. Kada smo završili nastup, sjeli smo u automobil i krenuli put Srbije. Na Palama sam primijetio da nam se jedno vozilo “zakačilo” za auto. Bilo je upadljivo da nas prati. Rekao sam vozaču da stane kako bi nas obišli, ali to se nije desilo. Umjesto toga, vozilo je ostalo iza nas", započinje Lukas.

On dalje tvrdi da je uslijedila filmska potjera duga oko 20 kilometara.

"Krenuli smo dalje, a oni su krenuli za nama. U jednom trenutku zaletjeli su se i počeli da nas udaraju. Tokom jurnjave udarili su nas oko petnaest puta. Pukom srećom smo ostali živi. Cilj im je bio da nas izbace sa puta", tvrdi pjevač.

Lukas navodi da su u Sokocu pozvali policiju, nakon čega se vozilo koje ih je pratilo udaljilo. Dodaje da je policija izvršila vještačenje automobila i da su kamere, prema njegovim riječima, utvrdile da je vozilo vlasništvo lica sa kriminalnim dosijeom, inicijala M. D., dok je za volanom bio njegov vozač, N. M., koji je, kako navodi, uhapšen.

"Taj čovjek nije bio u kolima, već njegov vozač i njegovo vozilo. Sve je bilo organizovano i namješteno. Ja sa tim ljudima nemam nikakav kontakt niti ih poznajem. U Republici Srpskoj imam otvoren sukob sa Nedeljkom Elekom i sve indicije, po mom mišljenju, vode ka njemu", rekao je Lukas.

Pjevač tvrdi da su napadači tačno znali kada je krenuo iz hotela, kao i da nije postojala lična motivacija da ga pomenuta lica napadnu samoinicijativno.

"Tačno su znali kada smo krenuli i pratili su nas. Podnio sam krivične prijave protiv svih uključenih, kao i protiv Eleka u Srbiji. U posljednjih mjesec dana dobio sam informacije od ljudi koji ih poznaju da je na više mjesta izjavljivao prijetnje na moj račun. Ne bojim ih se i ovo ću istjerati do kraja, svim pravnim sredstvima. Tom kvazi kriminalcu, lopurdi i izrabljivači zaposlenih u Olimpijskom centru poručujem još jednom: "p****, ne bojim te se". Spreman sam da se odreknem svog zanimanja jer ću po cijenu života istjerati ovo g****. Treba narod da zna da mi upravo taj smrad koji inače ima prebivalište u Beogradu, ima restoran na Bežnijskoj kosi, radi o glavi", poručio je Lukas, uz niz teških i uvredljivih izjava na račun Eleka.

Druga strana

Redakcija Kurira kontaktirala je i Nedeljka Eleka, predsjednika Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, koji je kategorično demantovao navode Ace Lukasa.

"Iskreno sam u šoku zbog onoga što čitam u medijima. Koliko je meni poznato, riječ je o saobraćajnom incidentu. Vozač drugog vozila je uhapšen i priznao je prekršaj, a policija je slučaj okarakterisala kao saobraćajni prekršaj, a ne kao pokušaj ubistva", rekao je Elek.

On dodaje da će Lukas morati da dokaže sve tvrdnje koje je iznio u javnosti.

"Nikada nisam reagovao na njegove ranije provokacije, kao ni na izjave Saše Mirkovića, ali sada će moj advokatski tim preduzeti sve pravne korake pred sudom u Beogradu. To je jedino mjesto gdje se ovakve stvari rješavaju", istakao je Elek.

Elek navodi i da su optužbe o njegovoj povezanosti sa učesnicima incidenta lako provjerljive.

"To što me povezuju sa tim ljudima nema nikakve veze sa mojom firmom, niti posjedujem firmu koju pominju, što se može proveriti u APR-u. Takođe, da je iko želio da naudi Lukasu, to se moglo dogoditi na Jahorini, a ne 60 kilometara dalje. Koliko sam upoznat, došlo je do sudara, nakon čega je drugi vozač tražio nadoknadu štete i insistirao na dolasku policije", rekao je Elek.

Na kraju je dodao da su se Lukas i njegov saradnik prethodno javno hvalili gostoprimstvom na Jahorini.

"Ako su bili fenomenalno dočekani i zadovoljni, nejasno je odakle sada priča o pokušaju ubistva. Sve ostalo riješićemo na sudu", bilo je sve što je rekao Elek.

